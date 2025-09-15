Студенты-льготники будут учиться на подготовительных отделениях вузов и готовиться для поступления в 2026 году за средства госбюджета. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление гендиректора директората высшего образования и образования взрослых МОН Олега Шарова во время круглого стола "Итоги вступительной кампании 2025 года: вызовы, достижения и перспективы", комментируя введение так называемого "нулевого курса".

Как будут готовить поступающих-льготников?

Чиновник рассказал, что подготовительные отделения создадут в вузах для подготовки к НМТ абитуриентов, которые в этом году не смогли сдать НМТ.

Абитуриенты будут учиться на этих отделениях для сдачи НМТ в 2026 году.

При этом поступающие, которые относятся к льготным категориям, получат для этого государственное финансирование.

Что известно об инициативе?