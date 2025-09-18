Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко во время пленарной сессии "Единство и взаимодействие ради будущего украинского образования" на Украинском форуме качества образования UQAF-2025. Об этом информирует 24 Канал.

Какой формат обучения будет в вузах?

Чиновник отметил, что работодатели и госпредприятия обеспечат места обучения на производстве, наставничество и совместное оценивание результатов.

Приоритетные направления/специальности для восстановления: инженерия, энергетика, ІТ/кибербезопасность, логистика, строительство, агропищевые технологии, медицина,

– отметил Трофименко.

В рамках внедрения дуального образования вузы должны сформировать дорожные карты дуальных программ и портфели партнерств.

Бизнес и государственные предприятия при этом, по словам заместителя Лисового, могут подавать технические задания и определять места для дуального обучения.

В ведомстве уверяют, что общей целью таких мероприятий является сохранение человеческого капитала и закрепление за университетами роли опорных институтов по восстановлению страны.

Какие еще изменения произойдут в высшем образовании?