Яка вартість навчання у десяти популярних закордонних ЗВО, де українці можуть здобути вищу освіту, інформує 24 Канал з посиланням на УНН. Огляд містить виші Нідерландів, Німеччини, Великої Британії, Швейцарії, Польщі, Чехії, Латвії, Литви, Австрії та Ірландії.

Яка вартість здобуття вищої освіти в іноземних вишах для українців?

Університет Амстердама (Нідерланди)

Це найбільший і найвідоміший університет у Нідерландах. Вартість навчання тут – від 8 до 12 тисяч євро на рік. Виш є також одним із найбільших дослідницьких університетів у Європі. ЗВО постійно перебуває серед 100 найкращих університетів світу та 20 найкращих у Європі.

Університет Менгейма (Німеччина)

Вартість навчання тут – від 3 тисяч євро на рік. ЗВО відомий своїм бізнес-орієнтованим навчанням та міжнародними зв'язками. Його називають одним із найкращих вишів, де можна здобути вищу освіту в Німеччині.

Університетський коледж Лондона

Вартість навчання – 26 200 фунтів стерлінгів. Це один з найстаріших університетів Великої Британії, заснований у 1826 році. Відомий інноваціями в освіті та вірністю традиціям.

Інститут готельного бізнесу Glion (Швейцарія)

Вартість навчання тут – від 33 900 швейцарських крон. Це один із найпрестижніших інститутів Швейцарії.

Університет Козмінського (Польща)

Вартість навчання – 1 500 євро. Цей виш є однією із з найкращих шкіл бізнесу в Центральній і Східній Європі. Університет Козмінського має три найважливіші міжнародні акредитації.

Карлів університет у Празі (Чехія)

Вартість навчання – від 4 000 євро на рік. Це найстарший виш Східної Європи, на базі якого колись працював Альберт Ейнштейн. У ХХ столітті Карлів університет став одним із висококласних дослідницьких центрів.

Ризький Технічний університет (Латвія)

Вартість навчання тут становить від 2 100 євро на рік. Це державний виш. Навчання тут відбувається двома мовами: латвійською та англійською.

Каунаський технологічний університет (Литва)

Вартість навчання – 2 900 євро на рік. Це найстаріший і найбільший технологічний університет серед країн Балтії.

Університет Модуль у Відні (Австрія)

Вартість навчання – 12 800 євро на рік. Це міжнародний приватний виш в Австрії, який пропонує навчання повністю англійською мовою для іноземних студентів.

Коледж IBAT в Дубліні (Ірландія)

Вартість навчання – 6 750 євро на рік. Це доволі молодий інститут, але тут викладають професіонали своєї справи. Тут акцентують на прикладних навичках.

