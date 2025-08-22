Какова стоимость обучения в десяти популярных зарубежных ЗВО, где украинцы могут получить высшее образование, информирует 24 Канал з ссылкой на УНН. Обзор содержит вузы Нидерландов, Германии, Великобритании, Швейцарии, Польши, Чехии, Латвии, Литвы, Австрии и Ирландии.

Смотрите также В МОН рассказали, в каких специалистах Украина нуждается больше всего

Какова стоимость получения высшего образования в иностранных вузах для украинцев?

Университет Амстердама (Нидерланды)

Это самый большой и самый известный университет в Нидерландах. Стоимость обучения здесь – от 8 до 12 тысяч евро в год. Вуз является также одним из крупнейших исследовательских университетов в Европе. ЗВО постоянно находится среди 100 лучших университетов мира и 20 лучших в Европе.

Университет Менгейма (Германия)

Стоимость обучения здесь – от 3 тысяч евро в год. ЗВО известен своим бизнес-ориентированным обучением и международными связями. Его называют одним из лучших вузов, где можно получить высшее образование в Германии.

Университетский колледж Лондона

Стоимость обучения – 26 200 фунтов стерлингов. Это один из старейших университетов Великобритании, основан в 1826 году. Известен инновациями в образовании и верностью традициям.

Институт гостиничного бизнеса Glion (Швейцария)

Стоимость обучения здесь – от 33 900 швейцарских крон. Это один из самых престижных институтов Швейцарии.

Университет Козминского (Польша)

Стоимость обучения – 1 500 евро. Этот вуз является одной из лучших школ бизнеса в Центральной и Восточной Европе. Университет Козминского имеет три важнейшие международные аккредитации.

Карлов университет в Праге (Чехия)

Стоимость обучения – от 4 000 евро в год. Это старейший вуз Восточной Европы, на базе которого когда-то работал Альберт Эйнштейн. В ХХ веке Карлов университет стал одним из высококлассных исследовательских центров.

Рижский Технический университет (Латвия)

Стоимость обучения здесь составляет от 2 100 евро в год. Это государственный вуз. Обучение здесь происходит на двух языках: латвийском и английском.

Каунасский технологический университет (Литва)

Стоимость обучения – 2 900 евро в год. Это старейший и крупнейший технологический университет среди стран Балтии.

Университет Модуль в Вене (Австрия)

Стоимость обучения – 12 800 евро в год. Это международный частный вуз в Австрии, который предлагает обучение полностью на английском языке для иностранных студентов.

Колледж IBAT в Дублине (Ирландия)

Стоимость обучения – 6 750 евро в год. Это довольно молодой институт, но здесь преподают профессионалы своего дела. Здесь акцентируют на прикладных навыках.

Ранее мы информировали, что образовательный омбудсмен откровенно рассказала о масштабах выезда старшеклассников за границу.