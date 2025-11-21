Даже в пределах одной страны на сумму оплаты труда педагогов влияют квалификация и опыт. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные Национального фонда образовательных исследований (NFER).

В каких странах у учителей самые большие зарплаты?

По данным Европейской комиссии Eurydice, годовая валовая зарплата начинающих учителей в 2022/23 году колебалась от 9 897 евро в Польше – до 84 589 евро в Люксембурге в пределах ЕС.

Учителя в Германии зарабатывали почти вдвое больше чем их коллеги во Франции – 62 322 евро против 32 186 евро. В Испании – 36 580 евро, в Италии – 27 079 евро.

Учителя в странах-кандидатах на вступление в ЕС зарабатывали тогда менее 12 000 евро в год.

Годовая валовая зарплата для начинающих учителей в ЕС колебалась от 11 826 в Словакии – до 49 015 в Люксембурге. Хотя разрывы между странами уменьшились, они все еще существуют.

Зарплаты учителей в Европе / Eurydice

Ц️икаво Глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак сообщил, что сегодня молодой учитель в Украине с нагрузкой 18 часов в неделю чистыми "на руки" получает ️8 162 гривны (6 162 гривны – оклад + 2 000 гривен – надбавка).️

Как меняли зарплаты учителей на протяжении лет?

Среди 22 стран и регионов в 10 из них в период с 2015 по 2023 год произошло снижение реальной зарплаты учителей низшей средней школы. В некоторых странах это снижение было значительным.

Наибольшее снижение было в Люксембурге – на 11 %, Греции – 9 %, Ирландии, Финляндии и Италии – 6 %. С 2015 по 2023 год зарплата педагогов снизилась и на 5 % в Англии, на 4 % в Португалии и на 3 % в Венгрии.

Турция зато зафиксировала самый высокий рост. Здесь зарплаты учителей выросли на 31%. Чехия заняла второе место с ростом на 16%, а Шотландия – третье с ростом на 12%.

Какая зарплата у молодого учителя в Украине?