Поэтому государство должно выработать специальную политику по возвращению беженцев. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление госпожи образовательного омбудсмена Надежды Лещик Укринформу.

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Из Украины выезжают старшеклассники

Лещик отметила: директора и учителя рассказывают, что количество одиннадцатиклассников, которые получают образование очно, снижается в течение года. Часть школьников переводится на дистанционное обучение и выезжает за границу, где адаптируются к жизни в другой стране.

Образовательный омбудсмен говорит: дети вместе с родителями покидают страну, в частности, из-за вопроса безопасности. Еще одним тревожным для них фактором является информация о возможности снижения мобилизационного возраста в стране.

Иногда смотришь на детей за рубежом и видишь, что они не всегда могут там адаптироваться, есть проблемы. Им было бы лучше здесь. Но мы должны говорить о том, что заставит их вернуться,

– отмечает Лещик.

Согласно опросу Уполномоченного по правам человека, возвращению беженцев в Украине способствует наличие жилья, работы и родственников. Также немало родителей считает, что важны перспективы образовательной сферы.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Что важно, отток квалифицированных выпускников может вызвать дефицит специалистов, в частности технических, и подорвать потенциал страны.