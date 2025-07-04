Есть среди этих участников те, кто показал очень хороший результат. Максимальный балл по всем четырем предметам, в частности, получила Дарья Нечепаева, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Дарья Нечепаева набрала 800 баллов на НМТ-2025

Девушка закончила Миргородский лицей имени Тараса Шевченко. Она сдавала тесты НМТ по украинскому языку, математике, истории Украины и биологии. Все – на максимальные 200 баллов.

Поступающая призналась, что для нее этот результат стал неожиданностью.

Я ожидала высокие результаты, но не думала, что будет ровно 800. Тщательно я готовилась к биологии, потому что это мой будущий профиль. А вот язык, математика и история были комфортными,

– поделилась Дарья.

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Как девушка готовилась к тестированию

Нечепаева к тестированию готовилась самостоятельно и без репетиторов. Также участвовала в пробных тестах.

Мне помогло то, что я занималась постепенно, системно. Очень благодарна учителям нашего лицея, они действительно дали качественную подготовку. Но к тестам я самостоятельно готовилась,

– уточнила она.

Дарья планирует поступать в украинский вуз в Украине. Хочет изучать биотехнологии или биохимию.

Отметим, что в прошлом году на максимально возможные 800 баллов в Украине тестирование сдали трое участников.