Все участники основных сессий НМТ-2025 получили результаты тестирования

2 июля, в частности, свои результаты получили участники основных сессий НМТ, которые сдавали тестирование в период с 11 по 20 июня. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Где искать результаты НМТ 2025 года

Соответствующую информацию разместили в персональных кабинетах участников НМТ 2025 года. Во вкладке "Результат НМТ-2025" для них уже доступна опция формирования Информационной карточки участника НМТ. Она нужна для поступления в вузы нашего государства. Также эти участники могут загрузить Карточку результатов по предметам.

Всего в этом году провели 17 основных сессий НМТ. Для каждой из них составили уникальную подборку тестовых заданий.

Начисление тестовых баллов за выполнение предметных тестов НМТ осуществляют в соответствии с утвержденными схемами. Для определения окончательных результатов мультитеста, которые сейчас участники видят в своих персональных кабинетах, предусмотрели отдельный этап. В его рамках обрабатывают, повторно проверяют и подробно анализируют все предоставленные ответы всех участников каждой сессии тестирования.

Уже сегодня Украинский центр оценивания качества образования передаст результаты основных сессий УМТ в Единую государственную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Чтобы получить оригинал документа с результатами НМТ для представления его в зарубежное учебное заведение с 4 июля участники смогут заказать выписку из сведений результатов НМТ (справку с подписью директора Украинского центра оценивания качества образования и печатью учреждения).

Для поступления в учреждения высшего образования Украины этот документ подавать не нужно.