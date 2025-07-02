Усі учасники основних сесій НМТ-2025 отримали результати тестування

2 липня, зокрема, свої результати отримали учасники основних сесій НМТ, які складали тестування в період з 11 до 20 червня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Де шукати результати НМТ 2025 року

Відповідну інформацію розмістили у персональних кабінетах учасників НМТ 2025 року. У вкладці "Результат НМТ-2025" для них уже доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ. Вона потрібна для вступу до вишів нашої держави. Також ці учасники можуть завантажити Картку результатів за предметами.

Усього цьогоріч провели 17 основних сесій НМТ. Для кожної з них уклали унікальну добірку тестових завдань.

Нарахування тестових балів за виконання предметних тестів НМТ здійснюють відповідно до затверджених схем. Для визначення остаточних результатів мультитесту, які зараз учасники бачать у своїх персональних кабінетах, передбачили окремий етап. У його межах обробляють, повторно перевіряють і докладно аналізують усі надані відповіді всіх учасників кожної сесії тестування.

Уже сьогодні Український центр оцінювання якості освіти передасть результати основних сесій НМТ до Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Аби отримати оригінал документа з результатами НМТ для подання його до закордонного закладу освіти з 4 липня учасники зможуть замовити витяг з відомостей результатів НМТ (довідку з підписом директора Українського центру оцінювання якості освіти та печаткою установи).

Для вступу до закладів вищої освіти України цього документа подавати не потрібно.