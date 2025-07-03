Что интересно, во время вступительной кампании абитуриенты могут столкнуться с необходимостью получения подтверждения своих результатов в различных форматах. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Как получить выписку с результатами НМТ-2025

Для поступления в украинские вузы абитуриентам достаточно Сертификата участника НМТ и информационной карточки с результатами. Они доступны в персональном кабинете.

Однако, если абитуриент намерен подавать документы в зарубежные вузы, ему может понадобиться выписка из сведений результатов НМТ. То есть справка с подписью директора УЦОКО и печатью учреждения.

Заказ выписки можно оформить только через электронную форму в Сервисе формирование запроса для получения информации из сведений результатов. Участники прошлых лет НМТ / ВНО, а также участники НМТ-2025 уже могут воспользоваться этой опцией.

Выписку из сведений результатов НМТ по запросу изготовят бесплатно сроком до пяти рабочих дней.

Самый быстрый способ получить выписку – обратиться лично по адресу: Киев, улица Владимира Винниченко, 5. Если участник не имеет возможности прибыть самостоятельно, в запросе он может указать другое лицо, которое получит выписку за него. В таком случае получатель должен будет предъявить документ, удостоверяющий личность,

– отметили в УЦОКО.

Доступна также доставка по почте, но только в пределах Украины (доставка за границу не предусмотрена).