Об этом "Вчися.Медиа" рассказала ректор Национального университета "Львовская политехника" Наталья Шаховская. Об этом информирует 24 Канал.

Как вуз может зарабатывать?

Шаховская отметила: наши вузы предоставляют дополнительные образовательные услуги, участвуют в научных и исследовательских проектах, выполняют определенные заказы, полученные от частного сектора.

Это могут быть и другие виды услуг, например продажа электроэнергии от солнечных панелей и т.д,

– уточнила она.

Но проблема в том, по словам ученого, что средства, которые университеты зарабатывают, проходят долгую процедуру, прежде чем попадают на счета заведения.

Значительная часть процедуры регулируется государственной казной, поэтому даже получив средства от какого-то международного проекта, их не всегда можно быстро и легко использовать. Собственно, это и вызывает трудности,

– заявила Шаховская.

Поэтому процесс получения этих средств нужно оптимизировать на государственном уровне, резюмировала ректор львовского вуза.

Покидают ли Львовскую политехнику первокурсники?