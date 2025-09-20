Об этом "Вчися.Медиа" рассказала ректор Национального университета "Львовская политехника" Наталья Шаховская. Об этом информирует 24 Канал.
Как вуз может зарабатывать?
Шаховская отметила: наши вузы предоставляют дополнительные образовательные услуги, участвуют в научных и исследовательских проектах, выполняют определенные заказы, полученные от частного сектора.
Это могут быть и другие виды услуг, например продажа электроэнергии от солнечных панелей и т.д,
– уточнила она.
Но проблема в том, по словам ученого, что средства, которые университеты зарабатывают, проходят долгую процедуру, прежде чем попадают на счета заведения.
Значительная часть процедуры регулируется государственной казной, поэтому даже получив средства от какого-то международного проекта, их не всегда можно быстро и легко использовать. Собственно, это и вызывает трудности,
– заявила Шаховская.
Поэтому процесс получения этих средств нужно оптимизировать на государственном уровне, резюмировала ректор львовского вуза.
Покидают ли Львовскую политехнику первокурсники?
- Одной из причин, почему во Львовской политехнике ввели офлайн-обучение, стала попытка вернуть преподавателей в Украину. В вузе заявили, что сейчас не видят оттока педагогов.
- Наталья Шаховская при этом рассказывала, что в вузе наблюдают отток первокурсников, которые уже поступили в университеты.
- Приближаясь к возрасту, когда нельзя будет пересекать границу, они выезжают, отметила она.
- И добавила, что, чтобы противостоять этому, представители вуза общаются с родителями, с самими абитуриентами. Но вероятнее всего безопасность является тем фактором, который вуз не может гарантировать и преодолеть сомнения родителей.