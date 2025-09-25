Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Слугу народа". С такой инициативой выступил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с коллегами-педагогами.

Что известно об инициативе?

Спикер ВРУ отметил: во время работы над проектом Госбюджета – 2026 стоит помнить, что образование – это не расходы, а стратегическая инвестиция в будущее страны.

И добавил, что более 53 миллиардов гривен заложили в соответствующем проекте на повышение зарплат учителей школ.

Интересно! Уровень средней зарплаты в образовательной сфере до сих пор является одним из самых низких в Украине из всех сфер экономической деятельности.

Это правильный и справедливый шаг. Но университеты не должны оставаться в стороне. Именно университеты формируют интеллектуальный фундамент нации, ведь здесь готовят врачей, военных, ученых – тех, кто держит экономику, медицину, науку и оборону Украины,

– резюмировал Стефанчук.

Какую зарплату получают преподаватели украинских вузов?

Ранее президент Киевского авиационного института Ксения Семенова отметила, что базово во всех университетах Украины профессор получает 17 – 20 тысяч гривен.

И заметила, что, соответствии с постановлением правительства, в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (КПИ) и в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко преподаватели имеют двойной оклад.

Семенова также рассказала, что средние зарплаты у преподавателей Киевского авиационного института – "низкие, как у всех", ведь до сих пор действует тарифная сетка.

