Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Наскільки збільшать фінансування цим вишам?

Для таких вишів у формулі запровадили коефіцієнт регіональної підтримки 1,1. Це означає додаткові 10% до державного фінансування.

Як зазначили у МОН, додаткові кошти університети зможуть скерувати на першочергові потреби. Зокрема, на підвищення зарплат педагогічним і науково-педагогічним працівникам, а також на стабільне забезпечення освітнього процесу в умовах підвищених ризиків.

Застосування коефіцієнта дасть змогу більш передбачувано планувати роботу закладів, які функціонують у складніших безпекових та логістичних умовах, ніж інші,

– зауважили у МОН.

Як в Україні фінансують виші?