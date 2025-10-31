Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Наскільки збільшать фінансування цим вишам?
Для таких вишів у формулі запровадили коефіцієнт регіональної підтримки 1,1. Це означає додаткові 10% до державного фінансування.
Як зазначили у МОН, додаткові кошти університети зможуть скерувати на першочергові потреби. Зокрема, на підвищення зарплат педагогічним і науково-педагогічним працівникам, а також на стабільне забезпечення освітнього процесу в умовах підвищених ризиків.
Застосування коефіцієнта дасть змогу більш передбачувано планувати роботу закладів, які функціонують у складніших безпекових та логістичних умовах, ніж інші,
– зауважили у МОН.
Як в Україні фінансують виші?
- Міністерство освіти і науки України продовжує фінансувати університети за формульним принципом, орієнтуючись на показники ефективності. Мета – зробити систему збалансованою.
- Тобто, щоб заклади, які працюють у найскладніших, прифронтових умовах, відчували підтримку держави.
- МОН також спільно зі Світовим банком працює над проєктом зі створення 10 нових кампусів по всій Україні.