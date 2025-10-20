Тобто, щоб заклади, які працюють у найскладніших, прифронтових умовах, відчували підтримку держави. Про в інтерв'ю Еспресо розповів заступник очільника МОН Микола Трофименко, зазначає 24 Канал.

Яка система фінансування вишів?

Посадовець уточнив, що вищезгадані виші зараз отримують додатковий коефіцієнт до базового фінансування. Водночас залишається важливою варіативна частина, тобто показники ефективності, міжнародна співпраця, залучення позабюджетних коштів тощо.

Окреме і дуже важливе питання – кадрове. Багато наших викладачів і науковців були змушені виїхати за кордон через війну. Ми прагнемо зберегти з ними зв'язок, залучати їх до проєктів і стажувань, щоб вони залишалися частиною українських університетів і, коли дозволять безпекові умови, повернулися додому,

– повідомив заступник Лісового.

І уточнив: якщо людина перебуває на стажуванні, то вона може залишатися співробітником українського ЗВО, це цілком відповідає законодавству.

Що кажуть у МОН про нові кампуси?

Посадовець також розповів, що МОН спільно зі Світовим банком працює над проєктом зі створення 10 нових кампусів по всій Україні.

Ми сподіваємося, що донори підтримають ініціативу. Такі кампуси мають стати не лише освітніми центрами, а й точками розвитку для міст і регіонів,

– уточнив Трофименко.

Він зауважив, що проєкт перебуває на стадії переговорів, тому конкретні локації не розголошують. Але мовиться про 10 кампусів у різних регіонах України.

Він також навів приклад трансформації вишу – Луцький національний технічний університет. За чотири роки виш збільшив кількість студентів утричі.

Вони створили сучасне університетське середовище: з парками, лабораторіями, коворкінгами. Це мотивує абітурієнтів залишатися в Україні, бо комфортні умови навчання мають велике значення,

– резюмував посадовець.