Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Про це інформує 24 Канал.

На скільки пропонують підвищити зарплату викладачам?

Нардеп заявив: наші університети втрачають людей.

Коли зарплата низька, то викладачі або їдуть за кордон, або змушені підробляти не за фахом. Молоді науковці не бачать сенсу лишатися, а студенти узагалі не розуміють, навіщо розпочинати наукову кар'єру,

– додав Гетманцев.

У підсумку, за його словами, маємо мінімальну мотивацію навчати, гіршу якість навчання та "старіння" колективів.

Нардеп також уточнив, що змінити ситуацію може забезпечення чесних і прозорих зарплат, прив'язаних до кваліфікації, звання та стажу.

Очільник Фінансового комітету при цьому повідомив, що разом з головою ВРУ Русланом Стефанчуком подали пропозиції до проєкту бюджету-2026. Вони містять, за словами нардепа, справедливі ставки, що відповідають вимогам закону.

Принцип простий і зрозумілий: що вищою стає кваліфікація та професійна майстерність працівника, то вищою має бути й оплата його праці,

– уточнив Гетманцев.

Базові оклади без надбавок пропонують такі:

️ асистент / викладач – 30 тисяч гривень;

️ старший викладач – 33 тисячі гривень;

️ доцент – 36 300 гривень.

️ професор – 39 930 гривень.

Далі до цих сум додають законні надбавки (за ступінь, звання, стаж). Модель прорахована для бюджету і готова до впровадження,

– повідомив нардеп.

Як це змінить ситуацію?

Гетманцев переконаний, що так студенти отримають стабільних і вмотивованих викладачів. Університетам це забезпечить конкурентоспроможність і менший відтік кадрів; громадам – сильніші ЗВО, більше проєктів і податків у регіоні.

Мета проста: втримати й повернути людей у вищу освіту та розгорнути інновації й науку через прозорі, справедливі оклади і стабільні інвестиції в університети,

– резюмував нардеп.

Раніше Данило Гетманцев заявив, що потрібно виконати закон "Про освіту", аби вчитель найнижчої категорії отримував три мінімальні зарплати. Тобто 24 тисячі гривень.