Вони можуть скористатись ще можливістю вступу на контракт у ті виші, які проводять додатковий набір абітурієнтів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Доки триває вступна кампанія 2025?

Після 20 жовтня робота електронних кабінетів вступників буде припинена, а цьогорічна вступна кампанія до вишів остаточно завершена.

Станом на початок жовтня студентами вишів стали 70 тисяч абітурієнтів, які вступили на бюджет, та майже 129 тисяч першокурсників-контрактників.

Скільки першокурсників набрали виші?