Торік "Психологія" потрапила до трійки найпопулярніших спеціальностей серед абітурієнтів, а 2024 року взагалі була лідером вступної кампанії. Сайт Education.ua при цьому розповідає, які виші розглядати для здобуття профільної вищої освіти цьогоріч майбутнім психологам.

Куди йти вчитися на психолога?

Вступникам варто врахувати, що шлях до професії психолога може бути різним. Зокрема зважте на дві можливі освітні траєкторії.

Вступ до класичних університетів на спеціальність C4 "Психологія", яка загально готує до роботи з психікою людини й консультування. Можна вступати на бакалаврат, а потім у магістратуру. Вступ до медичних ЗВО на спеціальність I4 "Медична психологія", яка зосереджена на психологічному супроводі пацієнтів і тісно пов'язана з медициною. Навчання відбувається на наскрізній магістратурі; окремого бакалаврату немає.

Найкращі ЗВО, у яких можна вивчати загальну психологію:

1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

2. Національний університет "Львівська політехніка".

3. Львівський національний університет імені Івана Франка.

4. Харківський національний університет імені Каразіна (Каразінський).

5. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

6/7. Національний університет біоресурсів і природокористування України.

6/7 Український державний університет імені Михайла Драгоманова.

8. Державний університет "Київський авіаційний інститут".

9. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

10/10. Український державний університет науки і технологій.

10/10. Державний торговельно-економічний університет.

Як формували рейтинг найкращих вишів?

Щоб виділити найкращі виші України, у яких можна навчатися на психолога, спиралися на різні рейтинги. Зокрема, на EduRank 2025, який оцінює дослідження вишів і кількість згадок про них в інших роботах, рейтинг ЗВО Education.ua, що враховує результати вступної кампанії, а також показники наукової, дослідницької та освітньо-педагогічної діяльності університетів. Також на рейтинг за кількістю поданих заяв на ці спеціальності від вступників у 2025 році за даними з ЄДЕБО.

Медичну психологію в Україні можна вивчати в 11 вишах:

Харківський національний університет імені Каразіна (Каразінський).

Вінницький національний медичний університет імені Пирогова.

Національний медичний університет імені Богомольця.

Полтавський державний медичний університет.

Дніпровський державний медичний університет.

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет.

Буковинський державний медичний університет.

Луганський державний медичний університет.

Міжрегіональна академія управління персоналом.

Національний університет охорони здоров'я України імені Шупика.

Львівський медичний університет.

Чи зросла вартість вищої освіти в Україні?