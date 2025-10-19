Они могут воспользоваться еще возможностью поступления на контракт в те вузы, которые проводят дополнительный набор абитуриентов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

До когда длится вступительная кампания 2025 года?

После 20 октября работа электронных кабинетов абитуриентов будет прекращена, а нынешняя вступительная кампания в вузы окончательно завершена.

По состоянию на начало октября студентами вузов стали 70 тысяч абитуриентов, поступивших на бюджет, и почти 129 тысяч первокурсников-контрактников.

Сколько первокурсников набрали вузы?