Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році. Його оприлюднило Міністерство освіти і науки України.
Дивіться також МОН пропонує зменшити кількість заяв на вступ у виші
Що пропонує МОН?
Так, пропонують ваговий коефіцієнт творчого конкурсу для вступників на мистецькі спеціальності збільшити до 0,7. У попередні роки ваговий коефіцієнт для балів, отриманих вступниками на бакалаврат за творчий конкурс, становив 0,6.
Також планують зменшити вагові коефіцієнти для балів НМТ з чотирьох предметів для спеціальностей, пов'язаних з музичним, перформативним, образотворчим і декоративним мистецтвом. Для цих спеціальностей у 2026 році ваговий коефіцієнт для кожного предмета НМТ становитиме 0,075.
Нагадаємо, що цьогоріч чимало скарг лунало з уст учасників НМТ щодо складання математики. Обурювалися передовсім майбутні митці й заявляли, що цей предмет їм у майбутньому не знадобиться. Також зазначали, що саме "провал" цього предмета на мультитесті перекриває їм шлях до вступу в українські ЗВО.
Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко зауважила, що для вступу на мистецькі спеціальності математика не є визначальним предметом, адже коефіцієнти, які зазначені в умовах зарахування на цей предмет, є надзвичайно низькими. Більшої – значної – ваги набував саме творчий конкурс.
Дивіться також МОН пропонує підвищити порогові бали з двох предметів НМТ
Які правила вступної кампанії погодили?
- Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2026 року". Документ на початку грудня ухвалила Рада.
- НМТ у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Будуть також додаткові сесії тестування, повідомляв очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.
- Складання ДПА не передбачили.
- Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
- Усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними. Їх можна використати під час вступу у 2026 році.