Такі пропозиції є у зареєстрованому законопроєкті № 15254. У разі його ухвалення ДПА можуть скасувати, а для вступу треба буде пройти перевірку знань з чотирьох предметів.

Що відомо про законопроєкт?

Документ, ініціаторкою якого є очільниця Кабміну Юлія Свириденко, встановлює спрощені та чіткі правила для вступу на 2027 рік. Він передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА.

Документ також передбачає:

конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів.

Для вступу зараховуватимуть результати ЗНО (НМТ) 2024 – 2027 років та результати творчого конкурсу (для окремих спеціальностей).

Випускники складатимуть три обов'язкові предмети та один на вибір.

Обов'язковими предметами будуть такі:

українська мова;

математика;

історія України.

Обрати можна буде четвертий предмет з таких:

іноземна мова;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

українська література.





Проєкт закону / скриншот документа