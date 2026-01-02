Така пропозиція є у Порядку прийому на навчання до вишів у 2026 році, який оприлюднило МОН, розповідає 24 Канал.

Що відомо про новацію?

Відеозаписи про проходження творчого конкурсу, конкурсу фізичних здібностей або співбесід чи фахових іспитів повинні бути оприлюднені на сайті вишу впродовж трьох робочих днів після оприлюднення оцінок вступників.

Зберігатимуть відеоматеріали та письмові роботи у відкритому доступі протягом одного року – як активні інтернет-посилання.

Відеозаписи вступників, які перебувають на тимчасово окупованій території або є військовослужбовцями, не оприлюднюють, але зберігають у приймальній комісії.

Роботи тих вступників, яких не прийняли на навчання, також зберігатимуть у вишах не менше ніж один рік. Опісля знищуватимуть, про що складуть відповідний акт.

Запровадження такого правила має антикорупційне значення та унеможливить прояви недоброчесного оцінювання. Вступники, які складатимуть відповідні іспити, повинні надати письмову згоду на фіксацію, оприлюднення та зберігання цих записів.

Ця вимога стосуватиметься всіх абітурієнтів, окрім військовослужбовців і вступників з ТОТ.

Які ще зміни запропонувало МОН?

