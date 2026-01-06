Така пропозиція є у Порядку прийому на навчання до вишів у 2026 році, який оприлюднило МОН, розповідає 24 Канал. Документ винесений на громадське обговорення.

Як вступатимуть абітурієнти, які за кордоном?

Так, оцінки за національні випускні іспити планують зараховувати замість оцінок з предметів НМТ як результати вступних випробувань у вишах. Результати іноземних аналогів ЗНО/НМТ визнаватимуть за рішенням приймальної комісії університету.

Процедуру унормують на підставі Методичних рекомендацій. Їх пізніше затвердить МОН України.

Результати національних випускних іспитів після закінчення середньої школи в країнах Європи можуть бути використані впродовж року після отримання документа про здобуті рівні та ступені освіти в країні перебування.

Очікують, що така можливість відкриє шлях до українських університетів без дублювання випускних та вступних іспитів для випускників шкіл за кордоном.

Які ще зміни запропонувало МОН?

Днями МОН України оприлюднило Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році, який містить ще такі важливі пропозиції для вступників: