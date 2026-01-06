Таких вузов есть 45 в разных регионах Украины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на 2day.kh.ua.
Какие вузы в Харькове предлагают "нулевой курс"?
Именно в 45 ЗВО в нашем государстве сейчас вводят подготовительные отделения в рамках экспериментального проекта "Открытый путь к высшему образованию". Регистрация уже стартовала, сообщили в МОН.
К эксперименту присоединятся шесть харьковских вузов:
Харьковский национальный университет имени Каразина;
Национальный технический университет "ХПИ";
Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова;
Харьковский национальный экономический университет имени Кузнеца;
Харьковский национальный автодорожный университет.
Что известно о зимней вступительной кампании?
В Украине вводят зимнюю вступительную кампанию в вузы.
Новация стартует уже этой зимой.
Первые группы выйдут на обучение с января: сформируют один или несколько потоков.
ЗВО будут открывать набор на 3 – 6-месячное обучение с подготовкой к НМТ.
Абитуриенты будут иметь возможность зимой пройти нулевой курс перед основной вступительной кампанией.
При этом смогут получить дополнительно до 15 конкурсных баллов к своим баллам во время вступительной кампании.
Их можно будет использовать только при поступлении в тот вуз, в котором абитуриент проходил "нулевой курс".