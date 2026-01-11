Наразі цей Порядок від МОН перебуває на громадському обговоренні, розповідає 24 Канал. Так, деякі норми ще можуть змінити.

Як відбуватиметься вступ у магістратуру?

Для здобуття ступеня магістра прийматимуть вступників на основі ступеня бакалавра або магістра.

На спеціальності медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань прийом здійснюватимуть на основі повної загальної середньої освіти або ступеня фахового молодшого бакалавра чи молодшого бакалавра з відповідної спеціальності.

Планують, що особа може вступити до магістратури на основі ступеня бакалавра або магістра, навіть здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження вступних випробувань.

Абітурієнти можуть вступати в магістратуру на основі ступеня магістра, який здобутий за кошти бюджету, виключно на контракт.

Цікаво! Вступ у магістратуру у 2026 році запланували провести за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ) 2024, 2025 або 2026 року та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) 2025 або 2026 року.

Єдиний вступний іспит складатиметься з двох частин: тест з іноземної мови та тест загальної навчальної компетентності.

Єдине фахове вступне випробування передбачатиме складання предметного тесту відповідно до чинних програм.

Щоб отримати право брати участь у конкурсному відборі, учасник ЄВІ має подолати "пороговий бал", тобто набрати 5 тестових балів. Ця норма стосуватиметься і тесту з іноземної мови, і тесту загальної навчальної компетентності.

"Поріг" єдиного фахового вступного випробування становитиме 35 тестових балів, зазначає Osvita.ua.

Деякі категорії вступників зможуть вступити в магістратуру за результатами співбесіди замість ЄВІ та фахового іспиту замість ЄФВВ.

Як відбуватиметься реєстрація електронних кабінетів?

Для подання заяв в електронній формі вступник має зареєструвати особистий електронний кабінет.

Реєстрацію електронних кабінетів і завантаження документів запланували почати 1 липня.

Документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої заяви вступника на відповідній основі вступу.

Для надання допомоги вступникам щодо роботи з електронними кабінетами у вишах діятимуть консультаційні центри.

Електронні кабінети вступників працюватимуть до 15 жовтня.

Як подавати заяви?

Заяву про вступ вступник заповнюватиме онлайн.

У заяві потрібно буде вказати рівень вищої освіти, основу вступу, конкурсну пропозицію із зазначенням освітньої програми (спеціальності, предметної спеціальності, спеціалізації, декількох освітніх програм у межах спеціальності), форму здобуття вищої освіти та інформацію про себе.

Для заяв на бюджет абітурієнт має визначити пріоритетність. Вступники можуть загалом подати максимум дванадцять заяв, з них максимум п'ять заяв – на бюджет.

Як розраховуватимуть конкурсний бал?

Конкурсний бал розраховується:

1) для конкурсного відбору за результатами ЄВІ 2026, 2025 чи 2024 року, ЄФВВ 2026 чи 2025 року та фахового іспиту (перша група вступників) за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = K1 × П1 + K2 × П2 + K3 × П3 + K4 × П4, де:

П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;

П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;

П3 – оцінка ЄФВВ;

П –– оцінка фахового іспиту;

Предметні коефіцієнти: К1 = 0,1, К2 = 0,2, К3 = 0,2, К4 = 0,5.

2) для конкурсного відбору за результатами ЄВІ 2026, 2025 чи 2024 року та ЄДКІ 2026 року, або ЄФВВ 2026 чи 2025 року, або фахового іспиту (друга, третя та четверта група вступників) за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = K1 × П1 + K2 × П2 + K3 × П3, де:

П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;

П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;

П3 – оцінка ЄДКІ, ЄФВВ чи фахового іспиту.

Предметні коефіцієнти: К1 = 0,2, К2 = 0,2, К3 = 0,6.

При розрахунку конкурсного бала для студентів-пільговиків:

оцінка вступного випробування в закладі вищої освіти у формі співбесіди з іноземної мови враховується в конкурсному балі з коефіцієнтом (K1 + K2) замість оцінок обох тестів ЄВІ;

оцінка вступного випробування у виші у формі фахового іспиту замість ЄФВВ враховується в конкурсному балі замість оцінки ЄФВВ.

Які спеціальні умови вступу?

Будуть і спеціальні умови – тобто це участь у конкурсному відборі за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ або фахового іспиту замість ЄФВВ.

Спеціальними умовами вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на бюджеті є переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на контракт і мають право на таке переведення.

Зокрема, вступати за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та/або фахового іспиту замість ЄФВВ матимуть змогу:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій;

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовмом в реєстрації для участі в ЄВІ, ЄФВВ через неможливість створення особливих умов;

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження ЄВІ, ЄФВВ 2026 року регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей;

військовослужбовці, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби при вступі на контракт до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання та військових навчальних підрозділів вишів (крім спеціальностей D8 "Право" та D9 "Міжнародне право").

Вступники-пільговики можуть також складати ЄВІ та ЄФВВ. Якщо вони не подолають "порогові" бали з цих вступних випробувань, вступати за результатами співбесіди вони зможуть лише на контракт.

Які терміни вступу?

Терміни реєстрації заяв на участь у ЄВІ та ЄФВВ та проведення цих тестів будуть визначені Українським центром оцінювання якості освіти.

Реєстрацію заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ планують розпочати 1 липня та закінчити 27 липня для вступників на бюджет і 20 серпня для вступників виключно на контракт.

Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ запланували провести з 28 липня до 7 серпня – для вступників на бюджет та до 23 серпня – для майбутніх контрактників.

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі відбуватиметься з 8 до 25 серпня.

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на бюджет має завершитися 28 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації на бюджет, мають виконати вимоги до зарахування до 30 серпня.

Зарахування на бюджет проводитиметься до 1 вересня, на контракт – не пізніше ніж 14 вересня.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані на навчання за контрактом, відбудеться не пізніше ніж 7 вересня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на контракт на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюватиметься не раніше 2 вересня.

Чи буде додатковий вступ?

Виші у своїх Правилах прийому зможуть передбачати додаткові терміни реєстрації заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ у разі проведення чергових сесій реєстрації заяв вступників на контракт.

При цьому завершення реєстрації заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ відбувається не пізніше 18:00 дня, що передує останньому дню завершення проведення відповідних вступних випробувань.