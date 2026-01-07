Зокрема, для майбутніх вступників на бакалаврат. Які новації для абітурієнтів передбачило у Порядку МОН, розповідає 24 Канал.

Які особливості конкурсного відбору 2026 року?

Вступ до вишів на бакалаврат та в медичну магістратуру відбуватиметься на підставі результатів НМТ або співбесід із предметів мультитесту у разі пільгового вступу.

Кількість і структура тестів НМТ третій рік поспіль буде незмінною. Обов'язковими будуть тести з трьох предметів: української мови, математики, історії України. Ще один предмет вступник обиратиме з такого переліку: українська література, географія, біологія, фізика, хімія, англійська, німецька, французька, іспанська мова.

Мінімальний, або "пороговий" бал, який необхідно набрати вступнику на НМТ, щоб отримати 100 рейтингових балів і право взагалі вступати до вишів, для двох обов'язкових предметів трохи збільшать. Підвищення стосуватиметься української мови (з 7 до 8 тестових балів) та історії України (з 8 до 9 тестових балів).

Замість результатів НМТ 2026 року можна буде скористатись результатами НМТ 2023, 2024 або 2025 року або результатами національних випускних іспитів після середньої школи в країнах Європи.

Вступники на мистецькі та спортивні спеціальності складатимуть не лише мультитест, але й творчий конкурс у виші. Його вагу, якщо порівняти з усіма предметами НМТ, збільшать. Для розрахунку конкурсного бала у 2026 році для оцінки за творчий конкурс на мистецькі спеціальності буде використаний ваговий коефіцієнт 0,7.

У 2026 році усі вступники, які будуть проходити творчий конкурс чи інші вступні випробування в закладі освіти, даватимуть згоду на відеофіксацію їхніх іспитів з оприлюдненням надалі і зберіганням записів протягом року.

Як розраховуватимуть конкурсний бал?

Усі вступники у 2026 році братимуть участь у конкурсному відборі з використанням однакового розрахунку конкурсного бала.

Для розрахунку конкурсного бала абітурієнтів використовуватимуться вагові коефіцієнти для предметів НМТ та творчого конкурсу, зазначає Osvita.ua.

Також у формулі розрахунку використають регіональний, галузевий коефіцієнти та додаткові 15 балів за умови успішного завершення вступником "нульового курсу" в тому ЗВО, куди він подає заяву про вступ.

Вступників допускатимуть до конкурсного відбору на бюджетні місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130.

Для вступників на спеціальності C1 "Економіка та міжнародні економічні відносини", C3 "Міжнародні відносини", D4 "Публічне управління та адміністрування", D8 "Право", D9 "Міжнародне право", I1 "Стоматологія", I2 "Медицина", I3 "Педіатрія", I4 "Медична психологія", I8 "Фармація" конкурсний бал не може бути менше ніж 150.

Які новації для деяких пільговиків?

Цьогоріч передбачили збереження квот, пільг та пільгових категорій, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.

Водночас у 2026 році МОН уточнило, що вступники, які належать до деяких пільгових категорій, зможуть обирати підставу свого вступу: абітурієнти-пільговики матимуть право і складати НМТ, і вступати за співбесідою.

Водночас, якщо за результатами НМТ вони не наберуть необхідний пороговий бал хоча б з одного предмета, такі вступники втрачають право на бюджетне місце. Тобто вони зможуть пройти співбесіду у виші, але матимуть право вступати лише на контракт.

До переліку таких пільгових категорій належатимуть особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, а також вступники, які планують навчатись на контракті за іншою спеціальністю на основі бакалавра або магістра.

Чи є нюанси у цій вступній кампанії?

Важливими новаціями 2026 року є відмова МОН від практики подання для вступу мотиваційних листів та зменшення кількості заяв.

Для вступу, як і в попередні роки, вступник повинен буде з 1 липня до 15 жовтня створити електронний кабінет, де подаватиме заяви, відстежувати хід вступної кампанії та підтверджувати рекомендації на вступ.

Упродовж вступної кампанії абітурієнт зможе подати до 12 заяв про вступ, з них до 5 заяв на бюджет.

Усім заявам і на бюджет, і на контракт, які вступник подаватиме під час основного періоду вступної кампанії, він має присвоїти пріоритети, які вказують на ступінь його бажання навчатись саме там, куди подана заява, де 1 – найвищий пріоритет.

Водночас якщо вступник планує брати участь і в додаткових хвилях набору на контракт, які проводять після завершення основного періоду, він має "залишити невикористаними", тобто не поданими в основний період кілька заяв, адже 12 – це загальна максимальна кількість заяв, яку може подати вступник до 15 жовтня.

За результатами конкурсного відбору вступникам, які подали заяви в основний період, будуть надані рекомендації до зарахування за алгоритмом адресного розміщення.

Оприлюднення списку рекомендованих на бюджет і на контракт з розміщенням інформації про надання рекомендацій в електронних кабінетах вступників здійснять не пізніше 6 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають підтвердити вибір місця навчання, виконати вимоги до зарахування та укласти договір про навчання до 18:00 9 серпня.

Зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування, підтвердили вибір місця навчання, виконали вимоги до зарахування та уклали договір про навчання, здійснюють не пізніше ніж 11 серпня.

Після внесення вступника до наказу про зарахування всі інші заяви деактивують. Їхня повторна активація може бути здійснена вступником через електронний кабінет вступника або в приймальній комісії за потреби.

Чи буде грантова підтримка?

Вступники, які складуть НМТ на понад 140 – 150 балів і вступлять на контракт, зможуть претендувати на отримання державного гранту на здобуття вищої освіти. Така фінансова підтримка від держави частково, або й повністю відшкодовує вартість навчання студента на контракті.

Розмір гранта залежить від кількості балів, які набрав учасник НМТ, спеціальності, на яку вступить абітурієнт, та місця розташування закладу вищої освіти, де навчатиметься студент.

Що відомо про гранти на вищу освіту?

2024 року запровадили пілотний проєкт щодо надання грантів для вступників на контрактну форму навчання у вишах. Цьогоріч державні гранти можна було отримати такі (для першокурсників):