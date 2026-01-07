В частности, для будущих абитуриентов на бакалавриат. Какие новации для абитуриентов предусмотрело в Порядке МОН, рассказывает 24 Канал.

Какие особенности конкурсного отбора 2026 года?

Поступление в вузы на бакалавриат и в медицинскую магистратуру будет происходить на основании результатов НМТ или собеседований по предметам мультитеста в случае льготного поступления.

Количество и структура тестов НМТ третий год подряд будет неизменной. Обязательными будут тесты по трем предметам: украинскому языку, математике, истории Украины. Еще один предмет абитуриент будет выбирать из такого перечня: украинская литература, география, биология, физика, химия, английский, немецкий, французский, испанский язык.

Минимальный, или "пороговый" балл, который необходимо набрать поступающему на НМТ, чтобы получить 100 рейтинговых баллов и право вообще поступать в вузы, для двух обязательных предметов немного увеличат. Повышение будет касаться украинского языка (с 7 до 8 тестовых баллов) и истории Украины (с 8 до 9 тестовых баллов).

Вместо результатов НМТ 2026 года можно будет воспользоваться результатами НМТ 2023, 2024 или 2025 года или результатами национальных выпускных экзаменов после средней школы в странах Европы.

Поступающие на художественные и спортивные специальности будут сдавать не только мультитест, но и творческий конкурс в вузе. Его вес, если сравнить со всеми предметами НМТ, увеличат. Для расчета конкурсного балла в 2026 году для оценки за творческий конкурс на художественные специальности будет использован весовой коэффициент 0,7.

В 2026 году все поступающие, которые будут проходить творческий конкурс или другие вступительные испытания в учебном заведении, будут давать согласие на видеофиксацию их экзаменов с обнародованием в дальнейшем и хранением записей в течение года.

Как будут рассчитывать конкурсный балл?

Все поступающие в 2026 году будут участвовать в конкурсном отборе с использованием одинакового расчета конкурсного балла.

Для расчета конкурсного балла абитуриентов будут использоваться весовые коэффициенты для предметов НМТ и творческого конкурса, отмечает Osvita.ua.

Также в формуле расчета используют региональный, отраслевой коэффициенты и дополнительные 15 баллов при условии успешного завершения поступающим "нулевого курса" в том ЗВО, куда он подает заявление о поступлении.

Поступающих будут допускать к конкурсному отбору на бюджетные места при наличии конкурсного балла не менее 130.

Для поступающих на специальности C1 "Экономика и международные экономические отношения", C3 "Международные отношения", D4 "Публичное управление и администрирование", D8 "Право", D9 "Международное право", I1 "Стоматология", I2 "Медицина", I3 "Педиатрия", I4 "Медицинская психология", I8 "Фармация" конкурсный балл не может быть меньше 150.

Какие новации для некоторых льготников?

В этом году предусмотрели сохранение квот, льгот и льготных категорий, в частности для жителей временно оккупированных территорий.

В то же время в 2026 году МОН уточнило, что поступающие, которые относятся к некоторым льготным категориям, смогут выбирать основание своего поступления: абитуриенты-льготники будут иметь право и сдавать НМТ, и поступать по собеседованию.

В то же время, если по результатам НМТ они не наберут необходимый пороговый балл хотя бы по одному предмету, такие абитуриенты теряют право на бюджетное место. То есть они смогут пройти собеседование в вузе, но будут иметь право поступать только на контракт.

В перечень таких льготных категорий будут принадлежать лица, признаны пострадавшими участниками Революции Достоинства, лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, а также поступающие, которые планируют учиться на контракте по другой специальности на основе бакалавра или магистра.

Есть ли нюансы в этой вступительной кампании?

Важными новациями 2026 года является отказ МОН от практики представления для поступления мотивационных писем и уменьшение количества заявлений.

Для вступления, как и в предыдущие годы, абитуриент должен будет с 1 июля до 15 октября создать электронный кабинет, где будет подавать заявления, отслеживать ход вступительной кампании и подтверждать рекомендации на поступление.

В течение вступительной кампании абитуриент сможет подать до 12 заявлений о поступлении, из них до 5 заявлений на бюджет.

Всем заявлениям и на бюджет, и на контракт, которые абитуриент будет подавать во время основного периода вступительной кампании, он должен присвоить приоритеты, которые указывают на степень его желания учиться именно там, куда подано заявление, где 1 – самый высокий приоритет.

В то же время если абитуриент планирует участвовать и в дополнительных волнах набора на контракт, которые проводят после завершения основного периода, он должен "оставить неиспользованными", то есть не поданными в основной период несколько заявлений, ведь 12 – это общее максимальное количество заявлений, которое может подать абитуриент до 15 октября.

По результатам конкурсного отбора поступающим, которые подали заявления в основной период, будут предоставлены рекомендации к зачислению по алгоритму адресного размещения.

Обнародование списка рекомендованных на бюджет и на контракт с размещением информации о предоставлении рекомендаций в электронных кабинетах абитуриентов осуществят не позднее 6 августа.

Поступающие, которые получили рекомендации к зачислению, должны подтвердить выбор места обучения, выполнить требования к зачислению и заключить договор об обучении до 18:00 9 августа.

Зачисление поступающих, которые получили рекомендации к зачислению, подтвердили выбор места обучения, выполнили требования к зачислению и заключили договор об обучении, осуществляют не позднее 11 августа.

После внесения абитуриента в приказ о зачислении все другие заявления деактивируют. Их повторная активация может быть осуществлена поступающим через электронный кабинет поступающего или в приемной комиссии при необходимости.

Будет ли грантовая поддержка?

Поступающие, которые сдадут НМТ на более 140 – 150 баллов и поступят на контракт, смогут претендовать на получение государственного гранта на получение высшего образования. Такая финансовая поддержка от государства частично, или полностью возмещает стоимость обучения студента на контракте.

Размер гранта зависит от количества баллов, которые набрал участник НМТ, специальности, на которую поступит абитуриент, и места расположения учреждения высшего образования, где будет учиться студент.

Что известно о грантах на высшее образование?

в 2024 году ввели пилотный проект по предоставлению грантов для поступающих на контрактную форму обучения в вузах. В этом году государственные гранты можно было получить такие (для первокурсников):