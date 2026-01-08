back button
укррус
Освіта Освіта в Україні Кількість українських вишів, у яких буде "нульовий" курс, збільшили
view count
time for reading4 хв

Кількість українських вишів, у яких буде "нульовий" курс, збільшили

Марія Волошин
Основні тези
  • 63 заклади вищої освіти підтвердили запровадження "нульового курсу".
  • Що кажуть у МОН про зимову вступну кампанію – у новині.
Зимова вступна кампанія 2026
Зимова вступна кампанія 2026 / фото Марії Волошин, 24 Канал

Не так давно МОН України анонсувало зимову вступну кампанію. А нещодавно опублікувало перелік вишів, у яких можна реєструватися на "нульовий курс".

Його запровадження підтвердили 63 ЗВО. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення в ефірі телемарафону заступника очільника відомства Миколи Трофименка.

Дивіться також Харківські виші запрошують на "нульовий курс": які можливості для вступників

Скільки вишів запровадять "нульовий курс"?

Посадовець каже, що це іміджева ініціатива, до якої прагнуть долучитися всі виші країни.

Головне завдання – активно комунікувати з абітурієнтами, показувати можливості навчання, залучення до студентського життя і спонукання студента до вибору, щоб більш свідомо були обрані освітні програми та університети, в яких наші здобувачі освіти хочуть навчатися,
– зазначив Трофименко.

І додав, що для певних категорій вступників передбачили держпідтримку. Мовиться, зокрема, про тих, хто виїжджає з ТОТ, та військовослужбовців.

Інформацію щодо вступу на "нульовий курс" оприлюднюватимуть на сайті вишів.

Дивіться також Як відбуватиметься вступ на бакалаврат у 2026 році

Що відомо про зимову вступну кампанію?

  • В Україні запроваджують зимову вступну кампанію до вишів.

  • Новація стартує вже цієї зими.

  • Перші групи вийдуть на навчання із січня: сформують один або кілька потоків.

  • ЗВО відкриватимуть набір на 3 – 6-місячне навчання з підготовкою до НМТ.

  • Абітурієнти матимуть можливість взимку пройти нульовий курс перед основною вступною кампанією.

  • При цьому зможуть отримати додатково до 15 конкурсних балів до своїх балів під час вступної кампанії.

  • Їх можна буде використати тільки при вступі в той виш, в якому вступник проходив "нульовий курс".