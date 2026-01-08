Кількість українських вишів, у яких буде "нульовий" курс, збільшили

Його запровадження підтвердили 63 ЗВО. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення в ефірі телемарафону заступника очільника відомства Миколи Трофименка.

Дивіться також Харківські виші запрошують на "нульовий курс": які можливості для вступників

Скільки вишів запровадять "нульовий курс"?

Посадовець каже, що це іміджева ініціатива, до якої прагнуть долучитися всі виші країни.

Головне завдання – активно комунікувати з абітурієнтами, показувати можливості навчання, залучення до студентського життя і спонукання студента до вибору, щоб більш свідомо були обрані освітні програми та університети, в яких наші здобувачі освіти хочуть навчатися,

– зазначив Трофименко.

І додав, що для певних категорій вступників передбачили держпідтримку. Мовиться, зокрема, про тих, хто виїжджає з ТОТ, та військовослужбовців.

Інформацію щодо вступу на "нульовий курс" оприлюднюватимуть на сайті вишів.

Дивіться також Як відбуватиметься вступ на бакалаврат у 2026 році