Количество украинских вузов, в которых будет "нулевой" курс, увеличили

Его введение подтвердили 63 ЗВО. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в эфире телемарафона заместителя главы ведомства Николая Трофименко.

Сколько вузов введут "нулевой курс"?

Чиновник говорит, что это имиджевая инициатива, к которой стремятся присоединиться все вузы страны.

Главная задача – активно коммуницировать с абитуриентами, показывать возможности обучения, привлечение к студенческой жизни и побуждение студента к выбору, чтобы более сознательно были выбраны образовательные программы и университеты, в которых наши соискатели образования хотят учиться,

– отметил Трофименко.

И добавил, что для определенных категорий поступающих предусмотрели господдержку. Говорится, в частности, о тех, кто выезжает с ВОТ, и военнослужащих.

Информацию о поступлении на "нулевой курс" будут обнародовать на сайте вузов.

