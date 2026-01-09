Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на норму в Порядке приема на обучение в вузы в 2026 году. Его обнародовало Министерство образования и науки Украины.

Как будет происходить творческий конкурс в 2026 году?

Речь идет о конкурсах творческих или физических способностей, которые предусматривает поступление на творческие, художественные и спортивные специальности.

Исключение сделают для поступающих, которые являются военными, находятся на временно оккупированной территории или составляли НМТ в 2026 году за рубежом.

Только такие абитуриенты смогут пройти творческий конкурс дистанционно. Однако также с видеофиксацией.

Творческий конкурс для каждого абитуриента будет проходить в пределах одного дня. Результат оценивания должны обнародовать не позднее чем на следующий день.

В МОН акцентировали, что использование очного формата проведения конкурса и обязательная видеофиксация позволит преодолеть проблему непрозрачности конкурсов и улучшить доверие к системе поступления.

Какие еще изменения предложило МОН в Порядке?

На днях МОН Украины обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который содержит еще такие важные предложения для поступающих: