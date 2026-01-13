Уночі пошкодили виш у Херсоні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення ректора Херсонського державного університету Олександра Співаковського у фейсбуці.
Що відомо про пошкодження вишу?
Ректор вишу повідомив, що університет зазнав дронової атаки з боку росіян. І показав фото наслідків влучань сьогодні вночі на будівлю Херсонського державного університету.
Співаковський при цьому зауважив: щось додати до характеристики сучасних варварів і нічого.
Нагадаємо, що у кінці листопада 2025 року росіяни дроном вдарили по студмістечку Запорізького національного університету. Внаслідок атаки пошкоджений гуртожиток і навчальні корпуси вишу, повідомляла пресслужба ЗНУ.
Скільки закладів освіти пошкодили та зруйнували росіяни у 2025?
Понад 340 закладів освіти в Україні були пошкоджені або знищені цьогоріч через повномасштабну війну, повідомили в ЮНІСЕФ.
Загальна кількість пошкоджених або знищених шкіл з моменту ескалації війни у лютому 2022 року зросла до 2 800. Оскільки це лише верифіковані ООН випадки, реальна кількість, ймовірно, є вищою.
Цього навчального року 4,6 мільйона дітей в Україні стикаються з перешкодами у здобутті освіти.