Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, додавши, що загалом було два удари. Уражено склад, але він там не один, адже росіяни перевезли все з Ялти до Бурякової Балки, яка неподалік Маріуполя.

Що відомо про наслідки влучання?

Окупанти хотіли сховати свої засоби, але тепер по них завдали удару. А друге ураження відбулося у Мангуші у ніч з 27 на 28 березня. Вдалося уразити вежу зв'язку. Це була цілеспрямована робота, щоб залишити росіян без зв'язку.

Я переконаний, що це не останнє ураження. Велика робота ведеться над атаками по енергетиці. Під Бердянськом було влучання у чергову підстанцію, в окупованому місті немає ні світла, ні води. Тому наші Middle Strike – чудові,

– наголосив Петро Андрющенко.

Україна знищує ворожі склади, місця базування, системи зв'язку. Також б'ємо по цілях, які відстежували ще з 2022 року. Тепер росіяни так розслабилися, що перестали їх приховувати.

Наприклад, на комбінаті імені Ілліча є багато місць, щоб сховати зброю, техніку, там її важко знайти. Але окупанти розуміють, що їх можуть помітити під час перевезення, на це потрібен ресурс, тому зберігають багато чого у відомих Україні місцях.

Ми підтверджуємо нашу теорію про те, що як тільки почнуться впевнені, системні удари по окупованих територіях, кількість інформації звідти тільки зростатиме,

– додав керівник Центру вивчення окупації.

Звісно, якби ми почали це робити у 2024, 2025 роках, то інформацію було б значно більше. Адже багато людей виїхали з окупованих територій, частину ми, на жаль, втратили через арешти. Але досі залишається велика кількість патріотів, які щодня ризикують, передають інформацію і забезпечують ці удари.

До уваги! У березні Сили оборони атакували будинок селищі Мангуш Маріупольського району. Колись його вкрали в українця та помістили російський підрозділ "Рубікон". Саме він став ціллю удару. Точно є поранені серед росіян.

Що відбувається в окупованому Маріуполі?