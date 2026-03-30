Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, додавши, що загалом було два удари. Уражено склад, але він там не один, адже росіяни перевезли все з Ялти до Бурякової Балки, яка неподалік Маріуполя.
Що відомо про наслідки влучання?
Окупанти хотіли сховати свої засоби, але тепер по них завдали удару. А друге ураження відбулося у Мангуші у ніч з 27 на 28 березня. Вдалося уразити вежу зв'язку. Це була цілеспрямована робота, щоб залишити росіян без зв'язку.
Я переконаний, що це не останнє ураження. Велика робота ведеться над атаками по енергетиці. Під Бердянськом було влучання у чергову підстанцію, в окупованому місті немає ні світла, ні води. Тому наші Middle Strike – чудові,
– наголосив Петро Андрющенко.
Україна знищує ворожі склади, місця базування, системи зв'язку. Також б'ємо по цілях, які відстежували ще з 2022 року. Тепер росіяни так розслабилися, що перестали їх приховувати.
Наприклад, на комбінаті імені Ілліча є багато місць, щоб сховати зброю, техніку, там її важко знайти. Але окупанти розуміють, що їх можуть помітити під час перевезення, на це потрібен ресурс, тому зберігають багато чого у відомих Україні місцях.
Ми підтверджуємо нашу теорію про те, що як тільки почнуться впевнені, системні удари по окупованих територіях, кількість інформації звідти тільки зростатиме,
– додав керівник Центру вивчення окупації.
Звісно, якби ми почали це робити у 2024, 2025 роках, то інформацію було б значно більше. Адже багато людей виїхали з окупованих територій, частину ми, на жаль, втратили через арешти. Але досі залишається велика кількість патріотів, які щодня ризикують, передають інформацію і забезпечують ці удари.
До уваги! У березні Сили оборони атакували будинок селищі Мангуш Маріупольського району. Колись його вкрали в українця та помістили російський підрозділ "Рубікон". Саме він став ціллю удару. Точно є поранені серед росіян.
Що відбувається в окупованому Маріуполі?
Неподалік міста прицільним ударом вдалося знищити російську РЛС "Імбір". Це високотехнологічна трикоординатна самохідна РЛС, яка може виявляти крилаті ракети та інші цілі на відстані до 175 кілометрів. У Росії є лише 200 таких систем, тому всі вони рідкісні та дуже дорогі.
Окупанти часто перекидають через Маріуполь техніку. У березні зафіксували переміщення самохідної гармати з окупованого міста в бік Приморська. Ймовірно, її використають для обстрілу у напрямку Запоріжжя.
Росія витрачає на окуповані міста більше коштів, ніж на власні. Наразі ключовим об'єктом є будівництво лінії, яка з'єднає південь Росії через окуповані території з Кримом. Об'їзну уже будують у Маріуполі. Також завершують ділянку дороги між Таганрогом та Мангушем.