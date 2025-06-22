Первая и самая главная цель такой деятельности – кража денег. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что процесс уже начался.

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Для чего еще России кольцевая дорога

Оккупанты действительно строят дорогу "с нуля", но они не используют при этом щебень, а только шлак из доменных печей, в частности с "Азовстали" и комбината имени Ильича. В Мариуполе этого достаточно, поэтому материал россияне получают бесплатно.

Согласно технологиям, шлак нельзя использовать, поэтому на нем просто списывают деньги. Ведь технологически это запрещено. В документах везде будет идти щебень,

– сказал Петр Андрющенко.

Говорится о миллиардах рублей, которые будут списаны на закупки щебня, которого даже нет. Это основная цель строительства. Вторая – обеспечение военной логистики.

Россияне хотят сделать так, чтобы их техника, машины не стояли в пробках в Мариуполе по дороге из Крыма. Другой важной цели эта дорога не имеет, но она решит определенные проблемы с транспортировкой. Время передвижения сократится примерно на час.

В то же время это демонстрирует, что никакого внутреннего значения дорога не несет. Когда она появится, то город понемногу забросят, останется минимальное количество людей, чтобы обеспечивать военно-логистические потребности россиян,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Дорогу расстоянием 30 – 32 километра планируют запустить в 2029 году. К этому времени на ней хотят максимально заработать. Качество и скорость в оккупантов точно не связаны между собой, к тому же квалификации российским работникам очень не хватает.

Подобные дороги, которые Украина делала за 2 месяца, оккупанты смогли повторить за 2 года. Итак, возможности нашего государства и России с точки зрения инфраструктурного строительства вообще несоизмеримы.

Заметим, в оккупированном Мариуполе фиксируют движение техники из Донецка. Говорится о танках, артиллерийских установках. Вероятно, оккупанты готовятся к наступлению, а их приоритетом могут стать Запорожье или Сумы.