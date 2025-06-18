Россияне колоннами везут в Мариуполь убитых и раненых оккупантов. Только за последние дни было не менее 4 заездов, в каждом – по меньшей мере десяток людей. Их везут из самых горячих точек.

Спокойствия россиянам не дают не только ВСУ, но и движение сопротивления Мариуполя. Недавно партизаны вывели из строя железнодорожное оборудование на станции "Раменка" в Московской области. Поэтому поставки на фронт временно были невозможны.

О том, как сейчас живется оккупантам и гауляйтерам – в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петр Андрющенко.

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Оккупанты свозят убитых и раненых в Мариуполь

На этой неделе из Гуляйполя и Новопавловского оккупанты везли убитых в Мариуполь, а также раненых, чтобы оказать им помощь. Откуда их везут, в каком состоянии раненые и сколько их, если известно?

Каждый заезд такой колонны в Мариуполь по количеству – это минимум десяток. Те россияне, которые привозят, этим пользуются. То есть пользуются тем, что надо кого-то довезти в Мариуполь, который является военной базой для пополнения, в частности, боекомплектами, и идут на отдых.

Последние дни мы зафиксировали по меньшей мере 4 таких заезда. Это означает, что минимум 40 человек они привезли. Стоит понимать, что Мариуполь – это конечная точка. Это означает, что в Мариуполь везут уже напоследок.

Сначала используют другие госпитали, непосредственно в самих Пологах, Розовке, частично Бердянске. Есть еще Мангуш и Никольское, это уже в Мариупольском районе. Ну и сам Мариуполь.

В Мариуполе оккупантов принимают 2 больницы:

одна из них – это основная больница в городе интенсивной терапии;

вторая – госпиталь, который расположен в Кальмиусском районе возле бывшего плавательного бассейна "Нептун".

Оккупантов завозят достаточно активно, такой активности мы не наблюдали достаточно давно.

Основное направление, откуда везут, это Пологовское направление. Почему? Понятно – там они наступают на Гуляйполе. По крайней мере, пробуют наступать.

Насколько мы видим, их продвижения незначительны, а штурмы отбиваются. Основную часть штурмов "гасят" Силы обороны благодаря использованию беспилотных систем и артиллерии. Поэтому у них (россиян – 24 Канал) есть очень большие проблемы на этом направлении. Недаром они его называют "адом".

Кстати, ГУР обнародовало наконец данные о том, как наносили удары и как ликвидировали систему противовоздушной обороны. Это часть того, что там происходит, о чем мы рассказывали, то есть не все мы видим в публичном пространстве. Поэтому российских раненых действительно много, их действительно везут.

В частности, с обратной стороны, они теперь укрепляются в районе Пологов. У них есть такие слухи, осторожные надежды, риски, что наши Силы обороны на этом направлении, во-первых, могут перейти в наступление, во-вторых, после того, как мы агрессивно сокращаем их популяцию, которая еще не доходит до линии фронта, понятно, что разрушаются частично их фортификации.

Поэтому они сейчас находятся в стадии, когда они достаточно активно инвентаризируют фортификационную систему в Запорожской области от Розовки до Пологов, они ее чинят. Кроме того, строят одновременно новую.

Поэтому мы видим очень большое количество автомобилей с лесом (срубленными деревьями – 24 Канал), которые едут в последнее время через Мариуполь на это направление. Это как раз ремонты и строительство новых фортификаций.

Если отбросить все то, что происходит в информационном пространстве россиян, а они последние 2 недели информационно атакуют Украину, то они оценивают ситуацию немного иначе, чем она выглядит. Также оценивают риски, то есть что может быть ответный удар от Сил обороны.

Поэтому сегодня такая реальность этой части участка фронта. И, в принципе, возле этого участка есть еще Новопавловское направление, тоже достаточно активное и агрессивное. К сожалению, там россияне имеют успехи. Однако, опять же, там нет больших продвижений. Поэтому эта Запорожская линия от Новопавловского направления до Гуляйполя живет своей жизнью, и все перемещения вокруг связаны именно с этим участком фронта.

Интервью с Петром Андрющенко: смотрите видео

Ликвидировали заместителя командира Судоплатова

На Запорожском направлении ликвидировали Олега Семова, заместителя командира батальона БАРС-32, более известного как батальон Судоплатова. Эту информацию распространил гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий, который утверждает, что так называемый доброволец погиб от ранения. Известны ли вам детали и что он делал на украинских оккупированных территориях?

Это предатель, который строил этот батальон Судоплатова. Это один из пиарных батальонов Балицкого. В частности, части главного разведуправления министерства обороны России, которые демонстрируют, что это может быть. Есть очень плохие отзывы об этом батальоне – как о батальоне беспилотных систем.

Он (Семов – 24 Канал) работал на Запорожском направлении, попал под наши обстрелы и вот его не довезли. Пока его везли в госпиталь, он уже "оказался где-то в труппе Кобзона, и вместе с ним пел". Поэтому это абсолютная замечательная история, абсолютная показательная, что бывает со всеми предателями.

У него осталось 3 детей, кроме всего. То есть человек выбрал себе такой путь. Как они говорят, что путь воина – это жить вечно. Ну, пусть он вечно теперь поживает вместе со своей семьей где-то там, где нам не бывать.

Прекрасно, и это в принципе судьба всего этого батальона БАРС, потому что их используют по большей части как пушечное мясо. Россияне на Запорожском направлении неплохо попадают под наши обстрелы.

Большое количество скандалов связано с этим батальоном, потому что это одно из тех подразделений в котором есть наши предатели – Рогов, Балицкий, вся эта мразь на Запорожье, которая работает на оккупантов.

Они довольно неплохо кладут себе деньги в карманы, получают какие-то донаты, их частично финансируют благодаря так называемому местному бюджету, потому что там фактически местного бюджета у них нет. Вот через него они "высасывают" деньги.

Из-за этого в этом батальоне нет, к счастью для нас, нормальных беспилотных систем. Не используют Mavic. Такая пиарная история. Однако для главного организатора всего этого действа, а это именно его детище, иначе это не назвать, наступил конец.

Поэтому, я думаю, скоро и БАРС развалится, как это всегда бывает с подобными батальонами, которые держались на авторитете одного человека, а в системе министерства обороны России были никем.

Это начало конца этой группировки. Прекрасная история, прекрасный пример, который должны все знать с той стороны, чем все заканчивается и к чему оно все приведет рано или поздно.

Успешное уничтожение колонны с личным составом россиян

Журналист Юрий Бутусов у себя в телеграм-канале распространил, как возле Макеевки ВСУ удалось нанести высокоточный удар HIMARS и уничтожить целую колонну с личным составом российских захватчиков. Известны ли вам детали? Что происходит на территории временно оккупированной Донецкой области?

Мы это видели именно в момент удара. У нас было соответствующее фото, которое мы получили от наших источников. Единственное, что это было до появления этого видео с факт-чекингом. То есть мы придержали эту информацию.

Действительно был удар HIMARS, что показательно. Это означает, что была разведка и было наблюдение с наших разведывательных дронов. То есть мы можем вести разведку, учитывая, что Пушилин всегда хвалит системы РЭБ над Донецком и Макеевкой и называет их куполом. Он хвастается, что ни один украинский дрон не может работать над этими городами. Как видим, может.

Также здесь есть другая очень важная составляющая. Последнюю неделю мы видим, как россияне жалуются относительно Донецка и Горловки, потому что у нас якобы появились какие-то другие HIMARS.

Мы должны понимать, что россияне давно научились управлять нашими HIMARS. Они активно применяли системы РЭБ, которые сбивали наведение, из-за чего снижалась точность наших артиллерийских систем.

Такой удар показывает, что мы действительно модернизировали наши системы HIMARS, что у россиян нет противодействия. Это означает, что возле линии фронта нас ждут большие сюрпризы и такая колонна будет не одна.

Здесь колонну разбили достаточно сильно, она ехала из Макеевки в Донецк, дальше должна была поехать, поскольку двигалась на север Донецкой области, в направлении Часового Яра. Остановилась на заправку на передышку, вот заправилась, передохнула. Прекрасно, видим, как это работает с одной стороны.

С другой стороны, частично должны учиться у россиян, потому что иногда видим и у нас такие остановки. Мы не должны сами останавливаться, чтобы получить что-то обратное. Однако россиянам это будет достаточно сложно.

Последние месяцы они достаточно спокойно чувствовали себя в участке тыла от Макеевки до Донецка. Ну, и части Горловки, потому что систематически туда то долетает, то нет. Однако дорога между Донецком и Макеевкой считалась абсолютно безопасной, потому что и нашим беспилотникам здесь достаточно сложно было залетать.

С одной стороны, боевые беспилотники туда не сильно долетали. А то, что бывает с артиллерией, повторюсь, они справились.

Теперь оказывается, что нет. Теперь им надо, кроме всего, перестраивать логистику, понимая, что те логистические пути, которым двигалась по крайней мере эта колонна, не являются безопасными, они находятся и под огневым контролем, и под давлением ВСУ, и, безусловно, здесь не обходится без источников на земле. Давайте уже откровенно говорить.

Все это россияне понимают. А это значит, что надо строить какой-то другой путь или перестраивать время перемещений, или перестраивать маршрут перемещений. А это все сложности. Каждая такая сложность замедляет их наступательные действия, усложняет наступательные действия. И это плюс.

То есть не просто приятно посмотреть на "хороших" россиян в едином состоянии. А плюс в том, что россияне не готовы к таким реакциям. Чем дольше не было у нас достаточно долго таких точных ударов по тылу на оккупированных территориях, как по Запорожской области, теперь видим Донецк, Макеевка, то россияне просто расслабились.

Это откровенно, это психологический фактор, с которым ты ничего не сделаешь. Они расслабились, и сейчас для нас они на самом деле очень легкая цель. Я надеюсь, что наши Силы обороны этим воспользуются на полную. И таких видео мы увидим не одно, не два, а несколько десятков, что наименьше хотелось. Потому что есть где, есть куда и теперь, оказывается, есть чем.

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Как движение сопротивления Мариуполя мстит россиянам

Движение сопротивления Мариуполя совершило диверсию – просто вывели из строя железнодорожное оборудование на станции "Раменка", а это Московская область. Какими были результаты?

Три часа вообще не было железнодорожного движения на Казанском направлении. Три часа – это тотальный срыв всех поставок в направлении Донецка, например, и в направлении Ростова. Это абсолютно сложная история для россиян, потому что железнодорожники точно знают, что такое сбитый график движения поездов на три часа.

Это же не просто пассажирские поезда, это полностью все. Это прежде всего монтажные поезда, как гражданские, так и военные. А за этим тянется и тянется целая цепь поставок, срыва и производства, срыва поставки оборудования, срыва поставок боекомплекта, живой силы и так далее.

Фактически сожжены несколько релейных шкафов в нужном месте, и россияне не сразу на это среагировали. А поскольку там было обезврежено оборудование более одного релейного шкафа (а на этот раз наши люди обезвредили вместе с резервным), то из-за этого более трех часов фактически движение на Казанском направлении из Москвы, то есть из Москвы в сторону Ростова-на-Дону и в сторону оккупированных территорий, было остановлено.

Замечательная операция. Не первая, которую проводит наше Мариупольское сопротивление. Каждый раз буду говорить, что самая большая ошибка россиян была не дать спокойно эвакуироваться мариупольцам в свое время, а также депортировать большое количество мариупольцев на территорию России.

Потому что у нас "свой к своему за своим". Пусть долго, пусть осторожно, но наши люди мстят там, где везде могут отомстить. Не первая акция, не последняя акция. И таких акций будет все больше и больше. Это просто однозначно. Россиянам очень сложно выявлять, кто это делает, а наши люди умеют ждать и умеют наносить удары, когда это нужно.

Почему убрали с должности гауляйтера Моргуна

Возвращаемся к Мариуполю. Накануне появилась новость, что гауляйтер оккупированной части Донецкой области Денис Пушилин лично приезжал в этот город, чтобы отправить в отставку Олега Моргуна, гауляйтера самого Мариуполя. Что случилось? Почему его убрали с должности? Чем он провинился?

Провинился тем, что прежде всего он принадлежит не к тому лагерю. Также он пытался усидеть на всех стульях одновременно, но так не получилось.

Почему приезжал Пушилин? Он приезжал поддержать Моргуна и продемонстрировать, что он якобы остается его человеком.

По нашей информации, Моргун теперь будет назначен представителем главы офиса губернатора Беглова (губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов – 24 Канал). В Мариуполе есть офис "побратимства Санкт-Петербурга". Он будет вторым гауляйтером Мариуполя, который возглавляет этот офис.

Потому что его предшественник, которого он сменил, сейчас возглавляет этот офис, его будут снимать за алкоголизм. Мы точно знаем, хотя бы за что снимают.

А здесь ситуация формально использовала неудовлетворительную ситуацию, прежде всего с жильем. Потом была серия обысков. Потому что уже более полугода, примерно с ноября или октября, начался ряд уголовных производств в Мариуполе в отношении должностных лиц, которые возглавляют мариупольскую оккупационную администрацию, за коррупцию. Фактически все они под уголовными производствами.

Советник Моргуна, который до того был заместителем, уволен за коррупцию. Затем он был советником. Его арестовали и уже судят. Первый официальный заместитель Маргуна, которого он притянул с собой из Новоазовска, тоже находится под следствием. У него 100% будет приговор, особенно сейчас. Это такие формальные истории, которые сопровождают тот процесс, который состоялся.

Но корень в другом. Назначили человека, который до того фактически был человеком №1 в Запорожской области. Его оттуда уволили и теперь назначили в Мариуполь.

Здесь начинается самое интересное. Это человек непосредственно Сергея Кириенко (заместитель руководителя главы аппарата президента России – 24 Канал). Человек, которого он курировал сначала в России. Потом там с ним был связан большой скандал, именно Кириенко его спас, назначив в Запорожской области, от уголовного приговора в свое время. А теперь его просто де-факто перевели в Мариуполь.

Для чего? Это вот то, о чем я много рассказываю, о том, кто имеет влияние: ФСБ или ГРУ. Это фактически ГРУшный, "кириенковский человек", который вернулся в Мариуполь.

Это связано со всеми процессами, которые одновременно происходят в Запорожской области, связано с планами вывести Мариуполь вообще в независимый город, как административный Киев или Севастополь, который подчиняются непосредственно Кремлю.

Также есть идея, чтобы захватить, вывести отдельно Запорожскую область и Мариуполь, сформировать некую Приазовскую область. Возможно, приобщить туда часть Ростовской области с Таганрогом. Построить новую группировку, которая будет заниматься Азовским морем. Это и курорт, индустриальный потенциал, порты и так далее.

Поэтому этот процесс связан прежде всего с тем, что Кириенко набирает силы. Это означает, что Пушилин теряет силу среди всех гауляйтеров. Кстати, это объясняет то, почему у оживает Луганск, например.

Думаю, что в ближайшее время мы увидим новые экономические процессы, связанные непосредственно с оккупированной частью Запорожской области. Потому что там есть определенные провалы у них с политикой репопуляции, поэтому они там этим занимаются.

Но с точки зрения Мариуполя, ну, интересно. Интересно в том, что это не тотальная смена руководства, а частично возвращение первого гауляйтера из зоны влияния, потому что его назначало именно ГРУ.

Часть заместителей, чиновников у Моргуна, которые оставались там, сейчас точно не просто выживут, а наберут силы. Думаю, всех остальных очень быстро начнут по тюрьмам кидать. Мы набираем попкорн и начинаем смотреть за тем, что происходит.

Есть тенденции, на которые надо обращать внимание. Есть тенденции, которые и так понятны. Например, жизнь мариупольцев. Она никоим образом не изменится. Возможно, какие-то новые проекты будут запускать для пиара, где надо перерезать красные ленточки.

Точно должно стать меньше присутствие Марата Хуснуллина, потому что у Кириенко с Хуснуллиным не очень нормальные отношения. У них есть свои нюансы относительно российской зоны влияния. Это не только в отношении оккупированных территорий. В частности, и в отношении территорий России. Короче говоря, они точно не друзья, потому что деньги не делят.

С другой стороны, очень важная вещь происходит, которой мотивировали, по нашей информации, в частности, в Кремле, необходимость такого изменения и такого назначения. Это связано с лагерем "Воин", который строят на территории Мариуполя.

Это будет самый большой лагерь в системе "Воин", общественных организаций на территории, которую контролирует Россия, включая свою собственную природную территорию. Системой подготовки детей "Воин" руководит непосредственно Сергей Кириенко, поэтому назначают этого человека.

В отличие от всех других лагерей, которые существуют на территории России, мариупольский лагерь "Воин" будет заниматься не только детьми до 18 – 20 лет, а будут готовиться, проходить военную подготовку и взрослые люди до 35 лет. Там будет организовано проведение рекрутинговых кампаний, подготовки и так далее. То есть это уникальная ситуация с точки зрения самой России.

Для того, чтобы точно контролировать, что там будет происходить, окружение Кириенко продвигало свою персону. Так объяснили, почему именно такой человек должен там находиться.

Поэтому сейчас очень много параллельных процессов будет развиваться, связанных прежде всего, к сожалению, с милитаризацией детей. Мариуполь будет набирать мощь, будет видеть гораздо больше детей, подростков непосредственно из России, если они достроят этот лагерь.

Это достаточно неприятная тенденция. Но надеемся, что это война между башнями Кремля. Есть один очень важный фактор, не связанный ни с Мариуполем, ни с оккупированными территориями, за которыми мы должны сейчас наблюдать. Это непосредственно выборы в Армении, которые контролирует Сергей Кириенко, как человек, который отвечает за все политические процессы на территории постсоветского пространства. Это его зона ответственности.

Если там он их провалит, то вполне возможно, что его будут отдалять от Путина. Это будет означать очередные изменения, в частности на оккупированных территориях, и процессы, связанные с этим. Теоретически Пушилин, его группа влияния, может подниматься вверх. Это означает, что тогда они будут пожирать всех тех, кого назначал Кириенко.

Чем для нас замечательные эти процессы? Прежде всего тем, что они не усиливают оккупированные территории, а наоборот – ослабляют их. Они устанавливают абсолютно региональный феодализм, с одной стороны.

Но на одной территории есть несколько феодалов, которые борются за финансовое влияние. Междоусобные войны приводят к тому, что у нас, как у Украины, возникает большое поле маневра для того, чтобы влиять на эти процессы. Чтобы они сами себя сокращали и упрощали нам и диверсионные действия, и военные прямые действия на оккупированных территориях, и вообще влияние на политическую дестабилизацию самой России. Открывается через такие калитки на оккупированных территориях. Вот почему мы все это отслеживаем.

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Чем занимаются кадыровцы на ВОТ

Интересная третья группировка. Также напомню, что на территории временно оккупированного Мариуполя были кадыровцы. Но несколько недель вы рассказывали, что их оттеснили в Энергодар. Где находится самая большая группировка представителей Рамзана Кадырова на оккупированных территориях Украины?

Самая влиятельная и серьезная находится в Энергодаре. Однако есть они и в Мариуполе, где они скрываются и очень активны. Это не те группировки кадыровцев, которые были в начале войны. Это действительно более боевые подразделения, которые обеспечивают влияние. Поэтому они стараются сильно не высовываться со своими тик-токами. "Тик-ток-подразделений" пока что тотально на территории Мариуполя, Энергодара или Запорожской области пока что нет.

Нам известно, что они находятся в Энергодаре. Там есть их пункт. В Мариуполе, их часть расположена в Херсонской области. На Херсонщине они находятся ближе к Геническу, дальше от линии фронта, работают как росгвардия, стоят на блокпостах. Эти "тик-ток войска", если надо, и будут обеспечивать.

Эти места базирования, которые, по крайней мере, нам известны на сегодня, которые являются верифицированным, подтвержденными, в частности, нашими людьми изнутри, что больше их на оккупированных территориях нет. Напрямую они не влияют.

Сам Кадыров не высовывается тотально. Скорее всего, из-за этого "жабагадюкинга", который продолжается, в частности, в Кремле. То есть он ждет, кто там победит, до чего оно дойдет. Тогда они будут смотреть, к кому прислониться, с кем дальше двигаться.

То есть они сохраняют свое влияние на самом деле. Но оно достаточно ограничено территориально и сильно ограничено публично.

Россия проводит агрессивную мобилизацию в Мариуполе

Интересно то, что происходит на территории Мариуполя. Есть видео, как представители ФСБ проводят соответствующие лекции, отбирают телефоны у мигрантов. Их теперь называют "натурализованными россиянами". Они достаточно быстро "добровольно" мобилизуются в ряды армии страны-террориста. Якобы таким образом уже удалось завербовать 39. Эта цифра – это в течение одной недели?

Да, это эта неделя. На прошлой неделе был 31 мигрант, на этой – 39 мигрантов. Эта цифра продолжает расти. Россияне выполняют мобилизационные задачи. Это же мигранты, они в российском информационном обществе. Там же ксенофобия растет бешеными темпами.

Я не могу сказать, что эти мигранты там ведут себя очень вежливо или хорошо, по крайней мере, на территории России. В Мариуполе их особо не очень много можно увидеть, но они есть. Их стало работать больше, потому что россияне были вынуждены привлекать для строительства своих ипотечных проектов. Потому что ни у мариупольцев, ни у россиян не хватает соответствующей квалификации для этого.

У других россиян есть мобилизационное задание в военкомате. Как его решить? Они едут по этим стройкам, собирают мигрантов. Все, у кого есть российский паспорт, не состоят на воинском учете.

Даже те, кто находились в Москве, Санкт-Петербурге, где они получили паспорт, должны были переехать и стать на учет в Мариуполе. Система учета советская. Извините, очень похожая система даже у нас сохраняется.

Поэтому они не остановятся. Их забирают, везут в военкомат по улице Громова ставить на воинский учет. Оттуда они уже не возвращаются. Далее их пакуют, отправляют на линию фронта, на подготовку, и все.

После их больше никто не видит, и никто не ищет. Они выполняют свой гражданский долг, предусмотренный новой конституцией, которой они давали присягу, когда получали российский паспорт.

Хуже всего в этой ситуации – то, что поступила информация, что сегодня первый день дежурят их ДПС, ГАИ вместе с военкоматом и катаются по Мариуполю, останавливают людей, ищут мариупольцев, в частности, с мариупольской пропиской, с российскими паспортами, проверяют у них воинский учет. Эта ситуация уже угрожающая.

Угрожающая прежде всего мариупольцам, которые находятся в городе. То есть фактически мы находимся в точке старта мягкой мобилизации. Пока мягкой, которая понемногу протекает. Это означает, что сейчас мы увидим первых реально мобилизованных из Мариуполя за нарушение воинского учета.

Это значит, что пойдут слухи по городам, за месяц-два люди к этому привыкнут. Наша гипотеза такова, что с осени начнется активная агрессивная мобилизация, прежде всего на оккупированных территориях.

Мы видим первые шаги в эту сторону. Мигранты эти с мобилизациями, эти проверки военкоматом – это все указывает именно на начало процесса.

Россияне поставили "крест на победе"

Есть информация из Токмака, как оккупанты привезли крест какой-то непонятный, установили его якобы в центре одной из площадей. Сзади виднеется грузовик. Насколько я сумел идентифицировать, это газель, на которой набита икона с Иисусом Христом. Что это за акция?

Акция на русском называется "Крест победы". То есть россияне просто поставили "крест на победе". Это абсолютно замечательно. Никто не задумался над идентикой, что это значит, как это звучит со стороны.

Это же казаки. Вы же видите эти кубанки, как они их называют, эти шапки казацкие. Они же постоянно что-то такое изготавливают. Там же мозгов нет. Еще с того времени, как они на Кубань переселились, мне кажется, из Запорожской Сечи, они просто деградируют. Дошли до максимального уровня деградации, до которого люди могут дойти, с такими инсталляциями, которые что-то символизируют.

Я пытался понять, несколько раз читал, что это значит. Там есть описание. Потом понял, что, вероятнее всего, у меня мозги сломаются, чем я пойму, как этот бред можно объяснить.

Что-то ожидалось относительно этого "креста победы" и этих роз, которые там есть. Потому что это тоже нюанс. Это какой-то донбасский художник. То есть эти розы, которые всегда связывают с Донецком, внизу – оружие, сверху – крест.

Мне кажется, если все эти символы сложить, как они их составили, ничего хорошего, кроме могилы, не складывается. Однако там есть, видимо, какой-то глубинный смысл, который поняли исключительно представителям кубанского казачества на территории России.

Кстати, это очень интересный ответ той же Симоньян (российская пропагандистка Маргарита Симоньян – 24 Канал). Она же тоже с Кубани. Они там все такие с "крестом на победу".

Замечательный памятник. Я считаю, что после деоккупации обязательно он должен занять место в каком-то нашем музее. Желательно в музее победы в Киеве, который будет демонстрировать социальную мозговую сущность оккупационного режима и часть этих кубанских казаков. То есть что бывает даже с украинцами, во что могут переродиться, если в свое время принимают на ту сторону.

Мы видим "крест победы". Не знаю, что еще можно добавить. Они сами прекрасно все добавили. Мне кажется, до высшего сарказма, чем сами россияне здесь селали, уже просто невозможно дойти.