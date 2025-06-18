Росіяни колонами везуть у Маріуполь вбитих та поранених окупантів. Лише за останні дні було щонайменше 4 заїзди, у кожному – щонайменше десяток людей. Їх везуть з найгарячіших точок.

Спокою росіянам не дають не лише ЗСУ, а й рух опору Маріуполя. Нещодавно партизани вивели з ладу залізничне обладнання на станції "Раменка", що у Московській області. Відтак, поставки на фронт тимчасово були неможливі.

Про те, як зараз живеться окупантах та гауляйтерам – в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Маріуполя Петро Андрющенко.

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Окупанти звозять вбитих та поранених в Маріуполь

Цього тижня з Гуляйполя та Новопавлівського окупанти везли вбитих до Маріуполя, а також поранених, щоб надати їм допомогу. Звідки їх везуть, який стан у поранених і скільки їх, якщо відомо?

Кожен заїзд такої колони в Маріуполь за кількістю – це мінімум десяток. Ті росіяни, які привозять, цим користуються. Тобто користуються тим, що треба когось довезти в Маріуполь, який є військовою базою для поповнення, зокрема, боєкомплектами, і йдуть на відпочинок.

Останні дні ми зафіксували щонайменше 4 такі заїзди. Це означає, що мінімум 40 людей вони привезли. Варто розуміти, що Маріуполь – це кінцева точка. Це означає, що в Маріуполь везуть вже наостанок.

Спершу використовують інші шпиталі, безпосередньо в самих Пологах, Розівці, частково Бердянську. Є ще Мангуш та Микільське, це вже в Маріупольському районі. Ну і сам Маріуполь.

В Маріуполі окупантів приймають 2 лікарні:

одна з них – це основна лікарня в місті інтенсивної терапії;

друга – шпиталь, який розташований в Кальміуському районі біля колишнього плавального басейну "Нептун".

Окупантів завозять досить активно, такої активності ми не спостерігали досить давно.

Основний напрямок, звідки везуть, це Пологівський напрямок. Чому? Зрозуміло – там вони наступають на Гуляйполе. Принаймні, пробують наступати.

Наскільки ми бачимо, їх просування незначні й штурми відбиваються. Основну частину штурмів "гасять" Сили оборони завдяки використанню безпілотних систем та артилерії. Тому в них (росіян – 24 Канал) є дуже великі проблеми на цьому напрямку. Недарма вони його називають "пеклом".

До речі, в ГУР оприлюднили нарешті дані про те, як завдавали ударів і як ліквідували систему протиповітряної оборони. Це частина того, що там відбувається, про що ми розповідали, тобто не все ми бачимо в публічному просторі. Тому російських поранених дійсно багато, їх дійсно везуть.

Зокрема, зі зворотного боку, вони тепер укріплюються в районі Пологів. У них є такі чутки, обережні сподівання, ризики, що наші Сили оборони на цьому напрямку, по-перше, можуть перейти в наступ, по-друге, після того, як ми агресивно скорочуємо їх популяцію, яка ще не доходить до лінії фронту, зрозуміло, що руйнуються частково їх фортифікації.

Тому вони зараз перебувають в стадії, коли вони досить активно інвентаризують фортифікаційну систему в Запорізькій області від Розівки до Пологів, вони її лагодять. Крім того, будують одночасно нову.

Тому ми бачимо дуже велику кількість автівок з лісом (зрубаними деревами – 24 Канал), яка їде останнім часом через Маріуполь на цей напрямок. Це якраз є ремонти й будівництво нових фортифікацій.

Якщо відкинути все те, що відбувається в інформаційному просторі росіян, а вони останні 2 тижні інформаційно атакують Україну, то вони оцінюють ситуацію трішки інакше, ніж вона виглядає. Також оцінюють ризики, тобто, що може бути удар у відповідь від Сил оборони.

Тому сьогодні така реальність цієї частини ділянки фронту. І, в принципі, біля цієї ділянки є ще Новопавлівський напрям, теж досить активний і агресивний. На жаль, там росіяни мають успіхи. Проте, знову ж таки, там немає великих просувань. Тому ця Запорізька лінія від Новопавлівського напрямку до Гуляйполя живе своїм життям і всі переміщення навколо пов'язані саме з цією ділянкою фронту.

Інтерв'ю з Петром Андрющенком: дивіться відео

Ліквідували заступника командира Судоплатова

На Запорізькому напрямку ліквідували Олега Семова, заступника командира батальйону БАРС-32, більш відомого як батальйон Судоплатова. Цю інформацію поширив гауляйтер Запорізької області Євген Балицький, який стверджує, що так званий доброволець загинув від поранення. Чи відомі вам деталі й що він робив на українських окупованих територіях?

Це зрадник, який будував цей батальйон Судоплатова. Це один із піарних батальйонів Балицького. Зокрема, частини головного розвідуправління міністерства оборони Росії, які демонструють, що це може бути. Є дуже погані відгуки про цей батальйон, як батальйон безпілотних систем.

Він (Семов – 24 Канал) працював на Запорізькому напрямку, потрапив під наші обстріли й от його не довезли. Поки його везли в шпиталь, він вже "опинився десь в трупі Кобзона і разом з ним співав". Тому це абсолютна чудова історія, абсолютна показова, що буває з усіма зрадниками.

В нього залишилось 3 дитини, окрім всього. Тобто людина обрала собі такий шлях. Як вони кажуть, що шлях воїна – це жити вічно. Ну, нехай він вічно тепер поживає разом зі своєю родиною десь там, де нам не бувати.

Прекрасно, і це в принципі доля всього цього батальйону БАРС, тому що їх використовують здебільшого як гарматне м'ясо. Росіяни на Запорізькому напрямку непогано потрапляють під наші обстріли.

Велика кількість скандалів пов'язана з цим батальйоном, тому що це один з тих підрозділів, у якому є наші зрадники – Рогов, Балицький, вся ця мразота на Запоріжжі, яка працює на окупантів.

Вони досить непогано кладуть собі гроші в кишені, отримують якісь донати, їх частково фінансують завдяки так званому місцевому бюджету, тому що там фактично місцевого бюджету в них немає. От через нього вони "висосують" гроші.

Через це в цьому батальйоні немає, на щастя нам, нормальних безпілотних систем. Не використовують Mavic. Така піарна історія. Однак для головного організатора всього цього дійства, а це саме його дітище, інакше це не назвати, настав кінець.

Тому, я думаю, скоро і БАРС розвалиться, як це завжди буває з подібними батальйонами, які тримались на авторитеті однієї людини, а в системі міністерства оборони Росії були ніким.

Це початок кінця цього угруповання. Прекрасна історія, прекрасний приклад, який мають всі знати з того боку, чим все закінчується і до чого воно все призведе рано чи пізно.

Успішне знищення колони з особовим складом росіян

Журналіст Юрій Бутусов у себе в телеграм-каналі поширив, як біля Макіївки ЗСУ вдалося завдати високоточного удару HIMARS і знищити цілу колону з особовим складом російських загарбників. Чи відомі вам деталі? Що відбувається на території тимчасово окупованої Донецької області?

Ми це бачили саме в момент удару. В нас було відповідне фото, яке ми отримали від наших джерел. Єдине, що це було до появи цього відео з факт-чекінгом. Тобто ми притримали цю інформацію.

Дійсно був удар HIMARS, що показово. Це означає, що була розвідка і було спостереження з наших розвідувальних дронів. Тобто ми можемо вести розвідку, враховуючи, що Пушилін завжди вихваляє системи РЕБ над Донецьком та Макіївкою і називає їх куполом. Він вихваляється, що жоден український дрон не може працювати над цими містами. Як бачимо, може.

Також тут є інша дуже важлива складова. Останній тиждень ми бачимо, як росіяни жаліються щодо Донецька та Горлівки, бо у нас нібито з'явилися якісь інші HIMARS.

Ми маємо розуміти, що росіяни давно навчилися керувати нашими HIMARS. Вони активно застосовували системи РЕБ, які збивали наведення, через що знижувалася влучність наших артилерійських систем.

Такий удар показує, що ми дійсно модернізували наші системи HIMARS, що у росіян немає протидії. Це означає, що біля лінії фронту на нас чекають великі сюрпризи й така колона буде не одна.

Тут колону розбили досить сильно, вона їхала з Макіївки в Донецьк, далі мала поїхати, оскільки рухалась на північ Донецької області, в напрямку Часового Яру. Зупинилась на заправку на перепочинок, от заправилась, перепочила. Чудово, бачимо, як це працює з одного боку.

З іншого боку, частково маємо вчитись у росіян, тому що іноді бачимо й у нас такі зупинки. Ми не маємо самі зупинятися, щоб отримати щось зворотне. Проте росіянам це буде досить складно.

Останні місяці вони досить спокійно почувалися в ділянці тилу від Макіївки до Донецька. Ну і частини Горлівки, тому що систематично туди то долітає, то ні. Проте дорога між Донецьком і Макіївкою вважалась абсолютно безпечною, тому що і нашим безпілотникам тут досить складно було залітати.

З одного боку, бойові безпілотники туди не сильно долітали. А те, що буває з артилерією, повторюсь, вони впорались.

Тепер виявляється, що ні. Тепер їм треба, окрім всього, перебудовувати логістику, розуміючи, що ті логістичні шляхи, якими рухалася принаймні ця колона, не є безпечними, вони перебувають і під вогневим контролем, і під вагою ЗСУ, і, безумовно, тут не обходиться без джерел на землі. Давайте вже відверто казати.

Все це росіяни розуміють. А це означає, що треба будувати якийсь інший шлях або перебудовувати години переміщень, або перебудовувати маршрут переміщень. А це все складнощі. Кожна така складність сповільнює їхні наступальні дії, ускладнює наступальні дії. І це плюс.

Тобто не просто приємність подивитись на хороших росіян в єдиному стані. А плюс в тому, що росіяни не готові до таких реакцій. Чим довше не було у нас достатньо довго таких влучних ударів по тилу на окупованих територіях, як по Запорізькій області, тепер бачимо Донецьк, Макіївка, то росіяни просто розслабились.

Це відверто, це психологічний фактор, з яким ти нічого не зробиш. Вони розслабилися і зараз для нас вони насправді дуже легка ціль. Я сподіваюся, що наші Сили оборони цим скористаються на повну. І таких відео ми побачимо не одне, не два, а кілька десятків, що найменше хотілося. Тому що є де, є куди й тепер виявляється і чим.

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Як рух опору Маріуполя мститься росіянам

Рух опору Маріуполя здійснив диверсію – просто вивели з ладу залізничне обладнання на станції "Раменка", а це Московська область. Якими були результати?

Три години взагалі не було залізничного руху в Казанському напрямі. Три години – це тотальний зрив усіх поставок в напрямку Донецька, наприклад, і в напрямку Ростова. Це абсолютно складна історія для росіян, тому що залізничники точно знають, що таке збитий графік руху потягів на три години.

Це ж не просто пасажирські потяги, це повністю все. Це насамперед монтажні потяги, як цивільні, так і військові. А за цим тягнеться і тягнеться цілий ланцюг поставок, зриву і виробництва, зриву поставок обладнання, зрив поставок боєкомплекту, живої сили й таке інше.

Фактично було спалено кілька релейних шаф в потрібному місці й росіяни не одразу на це зреагували. А оскільки там було знешкоджено обладнання більше за одну релейну шафу, а цього разу наші люди знешкодили разом з резервною, то через це понад три години фактично рух по Казанському напрямку з Москви, так названому, тобто з Москви в бік Ростова на Дону і в бік окупованих територій було зупинено.

Чудова операція. Не перша, яку проводить наш Маріупольський спротив. Кожен раз буду казати, що найбільша похибка росіян була не дати спокійно евакуюватися маріупольцям свого часу, а також депортувати велику кількість маріупольців на територію Росії.

Тому що в нас "свій своєму до свого". Нехай довго, нехай обережно, але наші люди мстяться там, де скрізь можуть помститися. Не перша акція, не остання акція. І таких акцій дедалі буде більшати. Це просто однозначно. Росіянам дуже складно виявляти, хто це робить, а наші люди вміють чекати й вміють завдавати ударів, коли це потрібно.

Чому прибрали з посади гауляйтера Моргуна

Повертаємося до Маріуполя. Напередодні з'явилася новина, що гауляйтер окупованої частини Донецької області Денис Пушилін особисто приїжджав до цього міста, щоб відправити у відставку Олега Моргуна, гауляйтера самого Маріуполя. Що трапилося? Чому його прибрали з посади? Чим він завинив?

Провинився тим, що насамперед він належить не до того табору. Також він намагався всидіти на усіх стільцях одночасно, але так не вийшло.

Чому приїжджав Пушилін? Він приїжджав підтримати Моргуна і продемонструвати, що він начебто залишається його людиною.

За нашою інформацією, Моргун тепер буде призначений представником голови офісу губернатора Бєглова (губернатор Санкт-Петербурга Алєксандр Бєглов – 24 Канал). У Маріуполі є офіс "побратимства Санкт-Петербурга". Він буде другим гауляйтером Маріуполя, який очолює цей офіс.

Тому що його попередник, якого він змінив, зараз очолює цей офіс, його будуть знімати за алкоголізм. Ми точно знаємо, хоча б за що знімають.

А тут ситуація формально використала незадовільну ситуацію, насамперед з житлом. Потім була серія обшуків. Тому що вже понад пів року, приблизно з листопада чи жовтня, почалася низка кримінальних проваджень, кримінальних проваджень у Маріуполі щодо посадовців, які очолюють маріупольську окупаційну адміністрацію, за корупцію. Фактично усі вони під кримінальними провадженнями.

Радник Моргуна, який до того був заступником, його звільнили за корупцію. Потім він був радником. Його заарештували й вже засуджують. Перший офіційний заступник Маргуна, якого він притягнув із собою з Новоазовська, теж перебуває під розслідуванням. У нього 100% буде вирок, особливо зараз. Це такі формальні історії, які супроводжують той процес, який відбувся.

Але корінь в іншому. Призначили особу, яка до того фактично була людиною №1 в Запорізькій області. Його звідти звільнили й тепер призначили в Маріуполь.

Тут починається найцікавіше. Це людина безпосередньо Сергія Кірієнка (заступник керівника глави апарату президента Росії – 24 Канал). Людина, яку він курував спочатку в Росії. Потім там з ним був пов'язаний великий скандал, саме Кірієнко його врятував, призначивши в Запорізькій області, від кримінального вироку свого часу. А тепер його просто де-факто перевели в Маріуполь.

Для чого? Це ось те, про що я багато розповідаю, про те, хто має вплив: ФСБ або ГРУ. Оце фактично ГРУшна, "кірієнківська людина", яка повернулася в Маріуполь.

Це пов'язано зі всіма процесами, які одночасно відбуваються в Запорізькій області, пов'язано з планами вивести Маріуполь взагалі в незалежне місто, як адміністративний Київ або Севастополь, який підпорядковується безпосередньо Кремлю.

Також є ідея, щоб захопити, вивести окремо Запорізьку область і Маріуполь, сформувати таку собі Приазовську область. Можливо, долучити туди частину Ростовської області з Таганрогом. Побудувати нове угруповання, яке буде опікуватися Азовським морем. Це і курорт, індустріальний потенціал, порти й так далі.

Тому цей процес пов'язаний насамперед з тим, що Кірієнко набирає сили. Це означає, що Пушилін втрачає силу серед усіх гауляйтерів. До речі, це пояснює те, чому оживає Луганськ, наприклад.

Думаю, що найближчим часом ми побачимо нові економічні процеси, пов'язані безпосередньо з окупованою частиною Запорізької області. Тому що там є певні провали у них з політикою репопуляції, тому вони там цим займаються.

Але з погляду Маріуполя, ну, цікаво. Цікаво у тому, що це не тотальна зміна керівництва, а частково це повернення першого гауляйтера із зони впливу, тому що його призначало саме ГРУ.

Частина заступників, чиновників у Моргуна, які залишалися там, зараз точно не просто виживуть, а наберуть сили. Думаю, всіх інших дуже швидко почнуть по тюрмах кидати. Ми набираємо попкорн і починаємо дивитися за тим, що відбувається.

Є тенденції, на які треба звертати увагу. Є тенденції, які й так зрозумілі. Наприклад, життя маріупольців. Воно ні в який спосіб не зміниться. Можливо, якісь нові проєкти запускатимуть для піару, де треба перерізати червоні стрічки.

Точно має стати меншою присутність Марата Хуснулліна, тому що у Кірієнка з Хуснулліним не дуже нормальні стосунки. У них є свої нюанси щодо російської зони впливу. Це не тільки щодо окупованих територій. Зокрема, і щодо територій Росії. Коротше кажучи, вони точно не друзі, тому що гроші не ділять.

З іншого боку, дуже важлива річ відбувається, якою мотивували, за нашою інформацію, зокрема, в Кремлі, необхідність такої зміни й такого призначення. Це пов'язано з табором "Воїн", який будують на території Маріуполя.

Це буде найбільший табір у системі "Воїн", громадських організацій на території, яку контролює Росія, включаючи зі своєю власною природною територією. Системою підготовки дітей "Воїн" керує безпосередньо Сергій Кірієнко, тому призначають цю людину.

На відміну від всіх інших таборів, які існують на території Росії, маріупольський табір "Воїн" буде займатися не лише дітьми до 18 – 20 років, а будуть готуватися, проходити військову підготовку і дорослі люди, до 35 років. Там буде організовано проведення рекрутингових кампаній, підготовки й так далі. Тобто це унікальна ситуація з погляду самої Росії.

Для того, щоб точно контролювати, що там буде відбуватись, оточення Кірієнка просувало свою персону. Так пояснювало, чому саме така людина має там перебувати.

Тому зараз дуже багато паралельних процесів буде розвиватися, пов'язаних насамперед, на жаль, з мілітаризацією дітей. Маріуполь буде набирати міці, буде бачити набагато більше дітей, підлітків безпосередньо з Росії, якщо вони добудують цей табір.

Це достатньо неприємна тенденція. Але сподіваємось, що це війна між вежами Кремля. Є один дуже важливий фактор, не пов'язаний ні з Маріуполем, ні з окупованими територіями, за якими ми маємо зараз спостерігати. Це безпосередньо вибори у Вірменії, які контролює Сергій Кірієнко, як людина, яка відповідає за всі політичні процеси на теренах пострадянського простору. Це його зона відповідальності.

Якщо там він їх провалить, то цілком можливо, що його будуть віддаляти від Путіна. Це буде означати чергові зміни, зокрема на окупованих територіях і процеси, пов'язані з цим. Теоретично Пушилін, його група впливу, може підійматися вверх. Це означає, що тоді вони будуть пожирати усіх тих, кого призначав Кірієнко.

Чим для нас чудові ці процеси? Насамперед тим, що вони не посилюють окуповані території, а навпаки – послаблюють їх. Вони встановлюють абсолютно регіональний феодалізм, з одного боку.

Але на одній території є кілька феодалів, які борються за фінансовий вплив. Міжусобні війни призводять до того, що у нас, як в України, виникає велике поле маневру для того, щоб впливати на ці процеси. Щоб вони самі себе скорочували та спрощували нам і диверсійні дії, і військові прямі дії на окупованих територіях, і взагалі вплив на політичну дестабілізацію самої Росії. Відкривається через такі хвіртки в окупованих територіях. Ось чому ми все це відстежуємо.

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Чим займаються кадирівці на ТОТ

Цікаве третє угруповання. Також нагадаю, що на території тимчасово окупованого Маріуполя були кадирівці. Але кілька тижнів ви розповідали, що їх відтіснили до Енергодара. Де перебуває найбільше угруповання представників Рамзана Кадирова на окупованих територіях України?

Більш впливове і серйозне перебуває в Енергодарі. Проте є вони й в Маріуполі, де вони ховаються і дуже активні. Це не ті угруповання кадирівців, які були на початку війни. Це дійсно більш бойові підрозділи, які забезпечують вплив. Тому вони намагаються сильно не висовуватися зі своїми тік-токами. "Тік-ток-підрозділів" поки що тотально на території Маріуполя, Енергодара або Запорізької області немає.

Нам відомо, що вони перебувають в Енергодарі. Там є їхній пункт. У Маріуполі, їхня частина розташована у Херсонській області. На Херсонщині вони перебувають ближче до Генічеська, далі від лінії фронту, працюють як росгвардія, стоять на блокпостах. Ці "тік-ток війська", якщо треба, і будуть забезпечувати.

Ці місця базування, які принаймні нам відомі на сьогодні, які є верифікованими, підтвердженими, зокрема, нашими людьми зсередини, що більше їх на окупованих територіях нема. Напряму вони не впливають.

Сам Кадиров не висовується тотально. Найімовірніше, через цей "жабагадюкінг", який триває, зокрема, у Кремлі. Тобто він чекає, хто там переможе, до чого воно дійде. Тоді вони будуть дивитися, до кого прихилитися, з ким далі рухатись.

Тобто вони зберігають свій вплив насправді. Але він досить обмежений територіально і сильно обмежений публічно.

Росія проводить агресивну мобілізацію у Маріуполі

Цікаво те, що відбувається на території Маріуполя. Є відео, як представники ФСБ проводять відповідні лекції, відбирають телефони у мігрантів. Їх тепер називають "натуралізованими росіянами". Вони досить швидко "добровільно" мобілізуються до лав армії країни-терористки. Начебто у такий спосіб вже вдалося завербувати 39. Ця цифра – це протягом одного тижня?

Так, це цей тиждень. Минулого тижня був 31 мігрант, цього – 39 мігрантів. Ця цифра продовжує зростати. Росіяни виконують мобілізаційні завдання. Це ж мігранти, вони в російському інформаційному суспільстві. Там же ксенофобія зростає шаленими темпами.

Я не можу сказати, що ці мігранти там поводяться дуже чемно або добре, принаймні, на території Росії. У Маріуполі їх особливо не дуже можна побачити, але вони є. Їх стало працювати більше, тому що росіяни були змушені залучати для будівництва своїх іпотечних проєктів. Бо ні у маріупольців, ні у росіян не вистачає відповідної кваліфікації для цього.

В інших росіян є мобілізаційне завдання у військкоматі. Як його розв'язати? Вони їдуть по цих будівництвах, збирають мігрантів. Всі, у кого є російський паспорт, не перебувають на військовому обліку.

Навіть ті, хто перебували у Москві, Санкт-Петербурзі, де вони отримали паспорт, мали переїхати й стати на облік в Маріуполі. Система обліку радянська. Вибачте, дуже подібна навіть у нас зберігається.

Тому вони не зупиняться. Їх забирають, везуть у військкомат по вулиці Громова ставити на військовий облік. Звідти вони вже не повертаються. Далі їх пакують, відправляють на лінію фронту, на підготовку і все.

Після їх більше ніхто не бачить, і ніхто не шукає. Вони виконують свій громадянський обов'язок, який передбачено новою конституцією, якою вони давали присягу, коли отримували російський паспорт.

Найгірше у цій ситуації – те, що сьогодні надійшла інформація, що сьогодні перший день чергують їхні ДПС, ДАІ разом з військкоматом і катаються по Маріуполю, зупиняють людей, шукають маріупольців, зокрема, з маріупольською пропискою, з російськими паспортами, перевіряють у них військовий облік. Ця ситуація вже загрозлива.

Загрозлива насамперед маріупольцям, які перебувають у місті. Тобто фактично ми перебуваємо у точці старту м'якої мобілізації. Поки м'якої, яка потрохи протікає. Це означає, що зараз ми побачимо перших реально мобілізованих з Маріуполя за порушення військового обліку.

Це означає, що підуть чутки містам, за місяць-два люди до цього звикнуть. Наша гіпотеза така, що з осені почнеться активна агресивна мобілізація насамперед на окупованих територіях.

Ми бачимо перші кроки у цей бік. Мігранти оці з мобілізаціями, ці перевірки військкоматом – це все вказує саме на початок цього процесу.

Росіяни поставили "крєст на побєдє"

Є інформація з Токмака, як окупанти привезли хрест якийсь незрозумілий, встановили його начебто у центрі однієї з площ. Позаду видніється вантажівка. Наскільки я зумів ідентифікувати, це газель, на якій набита ікона з Ісусом Христом. Що це за акція?

Це "хрест перемоги". Акція російською називається "крест побєди". Тобто росіяни просто поставили "крєст на побєдє". Це абсолютно чудово. Ніхто не замислився над ідентикою, що це означає, як це звучить збоку.

Це ж козаки. Ви ж бачите ці кубанки, як вони їх називають, ці шапки козацькі. Вони ж постійно щось таке виготовляють. Там ж мізків немає. Ще з того часу, як вони на Кубань переселилися, мені здається, із Запорізької Січі, вони просто деградують. Дійшли до максимального рівня деградації, до якого люди можуть дійти, з такими інсталяціями, які щось символізують.

Я намагався зрозуміти, декілька разів читав, що це означає. Там є опис. Потім зрозумів, що, найімовірніше, у мене мізки зламаються, аніж я зрозумію, як ця маячня може скластися одна до одного.

Щось чекалось щодо цього "хреста перемоги" й цих троянд, які там є. Тому що це теж нюанс. Це якийсь донбаський художник. Тобто ці троянди, які завжди пов'язують з Донецьком, внизу – зброя, зверху – хрест.

Мені здається, якщо всі ці символи скласти, як вони їх склали, нічого хорошого, окрім могили, не складається. Проте там є, мабуть, якийсь глибинний сенс, який зрозуміли виключно представники козацтва кубанського на території Росії.

До речі, це дуже цікава відповідь до тієї ж саме Сімоньян (російська пропагандистка Маргарита Сімоньян – 24 Канал). Вона ж теж з Кубані. Вони там всі такі з "хрестом на перемогу".

Чудовий пам'ятник. Я вважаю, що після деокупації обов'язково він має зайняти місце в якомусь нашому музеї. Бажано в музеї перемоги в Києві, який буде демонструвати соціальну мозкову сутність окупаційного режиму і частину цих кубанських козаків. Тобто що буває навіть з українців, на що можуть переродитися, якщо свого часу беруть на ту сторону.

Ми бачимо "хрест перемоги". Не знаю, що ще можна додати. Вони самі чудово все додали. Мені здається, вищого сарказму, ніж самі росіяни тут застосували, вже просто неможливо дійти.