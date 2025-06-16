Також ворог прагне порушити логістику й створити враження про розширення фронту через можливі диверсійні дії на Дніпропетровщині. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко.

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Якою є ситуація на фронті

Як розповів Мусієнко, ворог активно наступає одразу на 3 головних напрямках.

Донеччина – Покровський напрямок і в бік Костянтинівки. Російські війська намагаються розвинути успіх із метою виходу на Слов'янськ і Краматорськ. Куп'янський напрямок – ситуація залишається напруженою, ворог постійно підтягує сили, намагається просуватись вперед і послаблювати українські позиції. Сумщина – Росія намагається створити так звану "буферну зону" на українській території, просуваючись настільки глибоко, наскільки дозволяють обставини. У кількох місцях їм вдалося закріпитися.

Попри активність на всіх напрямках, основний пріоритет для ворога – саме Донеччина. Намір російського командування на літо – осінь очевидний: захопити Донецьку область у межах адміністративно-територіальних кордонів,

– припустив військовослужбовець.

Активність у Харківській та Сумській областях також має стратегічну мету – відволікання українських резервів, щоб зменшити можливість нашого підсилення на Донеччині.

На Покровському напрямку росіяни зараз знову намагаються здійснити наступ із метою:

вийти на адміністративні межі з Дніпропетровською областю;

захопити північ Донеччини та частину Луганщини, яка досі контролюється українськими силами.

Цього тижня на Сумщині вдалося фактично зупинити просування ворога. Проте штурми тривають – противник намагається прорвати українську оборону.

На Куп'янському напрямку ворог досяг певних тактичних успіхів, просунувся вперед. Однак ситуація загалом не є критично гіршою, ніж раніше. Основна мета – завдати максимальної шкоди, знайти слабкі місця в нашій обороні.

На Покровському напрямку росіяни намагаються: вийти на межу з Дніпропетровщиною, захопити Покровськ, створити "сіру зону" вже на території Дніпропетровської області, порушити логістику, ускладнити перекидання українських резервів і підкріплень.

Крім того, ворог може активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Дніпропетровщини. Мета таких дій – не лише тактична, але й інформаційно-пропагандистська: створити враження про нібито "розширення фронту", хоча закріплення там немає.

Чи дійшли росіяни до Покровська: дивіться на карті