Останнім часом на Новопавлівському напрямку спостерігається аномальна кількість боїв, передає 24 Канал.
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Росія наступає на Дніпропетровщину
В Інституті вивчення війни уточнили, що Росія веде багатовекторний наступ на Дніпропетровщину, атакуючи з трьох тактичних напрямків – зі сходу, південного сходу та півдня від Новопавлівки.
За даними DeepState, станом на 15 червня окупанти просунулися на Новопавлівському напрямку біля 2 населених пунктів. Це Бурлацьке та Новопіль.
Де розташоване Бурлацьке на карті
Де розташований Новопіль на карті
Раніше DeepState повідомив про будівництво оборонних споруд на межі Дніпропетровської та Донецької областей з використанням різних типів інженерних загороджень. Аналітики підсумували, що до оборони Дніпропетровщини почалася підготовка давно. Втім, фортифікації не є панацеєю від просування ворога.