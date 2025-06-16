В последнее время на Новопавловском направлении наблюдается аномальное количество боев, передает 24 Канал.

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Россия наступает на Днепропетровскую область

В Институте изучения войны уточнили, что Россия ведет многовекторное наступление на Днепропетровщину, атакуя с трех тактических направлений – с востока, юго-востока и юга от Новопавловки.

По данным DeepState, по состоянию на 15 июня оккупанты продвинулись на Новопавловском направлении у 2 населенных пунктов. Это Бурлацкое и Новополье.

Где расположено Бурлацкое на карте

Где расположен Новополь на карте

Ранее DeepState сообщил о строительстве оборонительных сооружений на границе Днепропетровской и Донецкой областей с использованием различных типов инженерных заграждений. Аналитики подытожили, что к обороне Днепропетровщины началась подготовка давно. Впрочем, фортификации не являются панацеей от продвижения врага.