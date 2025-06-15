Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктора Трегубова в эфире национального марафона.

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Какова ситуация вблизи админграницы Донецкой и Днепропетровской областей

Виктор Трегубов отметил, что на Новопавловском направлении было 34 боестолкновений за минувшие сутки. Это очень много как для этого отрезка фронта.

Это свидетельствует об очень активных попытках россиян все же продвинуться к границе Днепропетровской области. Но по состоянию на сейчас это безуспешно,

– отметил спикер.

Также майор отметил, что большая активность происходит по всей линии соприкосновения: и на Торецком направлении, и на Краматорском, и Купянском, и Харьковском.

Относительно намерений выйти к админгранице с Днепропетровской областью Трегубов объяснил, что по состоянию на сейчас оккупанты очень хотят показать там свое какое-то присутствие, но, если говорится о постоянном военном присутствии, то его там нет.

"Они (россияне – 24 Канал) хотели еще это проявить по состоянию на 9 мая, чтобы было как-то к празднику, но у них не получилось тогда, у них не получается до сих пор. Очень активно бьются, чтобы подвинуть линию разграничения к административным границам просто, чтобы показать, что у них есть выход на эти административные границы, что частично достигнута их политическая цель. С военной точки зрения здесь нет особого смысла, с политической может и есть", – подчеркнул спикер.

В конце концов Виктор Трегубов резюмировал, что сейчас россиянам оказывают очень активное сопротивление, уничтожается большое количество врага, но количество боестолкновений на Новопавловском направлении – аномально высокое.

К слову, ранее представитель ОСУВ "Хортица" заявлял, что россиян пока нет на территории Днепропетровской области. Более того, оккупанты не присутствуют на административной границе областей несмотря на определенные провокационные заявления.