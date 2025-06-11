Об этом в среду, 11 июня, заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире Суспільне, передает 24 Канал.

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Что происходит в Днепропетровской области

Как напомнил спикер, еще с конца апреля россияне пытаются выйти на админграницу между Донецкой и Днепропетровской областями. Впрочем, пока у них не наблюдается никаких успехов в этом вопросе.

Они там отсутствуют. Более того они не присутствуют на административной границе областей несмотря на определенные провокационные заявления, которые делали российские медиа, несмотря на одно провокационное видео, которое они бросали еще на прошлой неделе. Оно на самом деле было снято на территории Донецкой области и довольно далеко,

– заявил он.

По его словам, россияне пытаются дойти до админграницы Днепропетровской области с Новопавловского и Покровского направлений. Последнее является самым сложным на фронте, там за сутки регулярно происходит более 50 боевых столкновений.

В то же время Виктор Трегубов отметил, что россияне продолжают применять тактику малых пехотных групп. Группа в составе пяти-шести человек пытается "прощупывать" некоторые участки фронта, закрепиться в каком-то и потом ждать подкрепления.

"И так происходит, пока они не накопят в определенной посадке какое-то определенное количество (военных – 24 Канал), тогда им сбрасывают боеприпасы, еду с дронов, и дальше идут в дальнейшие наступательные и штурмовые действия", – добавил представитель ОСУВ "Хортица".

К слову, на днях там уже отмечали, что российских военных пока нет у административной границы Донецкой и Днепропетровской областей. Захватчики распространяют информационные вбросы о своем присутствии там.