Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире Суспильного.

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Что рассказал Трегубов о ситуации на границе Донецкой и Днепропетровской областей

Виктор Трегубов отметил, что никаких россиян на границе Днепропетровской и Донецкой областей на сегодня нет.

Если каждый раз даже опровергать – это только разгонять их вброс. Нет! Сейчас конкретно могу просто сказать, – нет! Безусловно, нет сейчас россиян на территории Днепропетровской области. Нет сейчас россиян даже на границе Днепропетровской и Донецкой области, хотя они очень активно пытаются,

– пояснил спикер.

По словам Трегубова, россияне проводили несколько ИПСО, неделю назад даже снимали уже видео, где якобы устанавливают флаг где-то на границе. Но этим заявлениям оккупантов верить не стоит.

В качестве примера, спикер ОСГВ "Хортица" напомнил, что, по заявлениям от министерства обороны страны-агрессора, россияне победили в войне еще в феврале 2022 года.

Какова ситуация на Покровском направлении

Отдельно Виктор Трегубов рассказал о ситуации на Покровском направлении. По словам военного, ситуация там остается напряженной.

Покровское направление является сложным. Там идут атаки вдоль всей линии разграничения, особенно активные, причем они рассредоточены и на западе, и на востоке. На западе – это попытка продавливать в сторону границы Донецкой и Днепропетровской области. На востоке – это попытка продавливать в направлении трассы Покровск – Константиновка, и попытки создания плацдарма за ней,

– отметил спикер.

Он отметил, что, если раньше враг был активным в направлении города Покровск, то сейчас – там, где меньше застройки и больше свободного пространства. На этих направлениях оккупанты и пытаются продвинуться.

Трегубов также добавил, что непосредственно угрозы окружения городов Покровск и Мирноград нет.