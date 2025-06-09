Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері Суспільного.

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Що розповів Трегубов про ситуацію на межі Донеччини та Дніпропетровщини

Віктор Трегубов зазначив, що ніяких росіян на межі Дніпропетровської та Донецької областей на сьогодні немає.

Якщо кожного разу навіть спростовувати – це тільки розганяти їхній вкид. Ні! Зараз конкретно можу просто сказати, – ні! Безумовно, немає зараз росіян на території Дніпропетровської області. Немає зараз росіян навіть на кордоні Дніпропетровської та Донецької області, хоча вони дуже активно намагаються,

– пояснив речник.

За словами Трегубова, росіяни проводили кілька ІПСО, тиждень тому навіть знімали вже відео, де начебто встановлюють прапор десь на кордоні. Але цим заявам окупантів вірити не варто.

Як приклад, речник ОСУВ "Хортиця" нагадав, що, за заявами від міністерства оборони країни-агресорки, росіяни перемогли у війні ще у лютому 2022 року.

Яка ситуація на Покровському напрямку

Окремо Віктор Трегубов розповів про ситуацію на Покровському напрямку. За словами військового, ситуація там лишається напруженою.

Покровський напрямок є складним. Там йдуть атаки вздовж усієї лінії розмежування, особливо активні, при чому, вони розосереджені і на заході, і на сході. На заході – це спроба продавлювати у бік кордону Донецької та Дніпропетровської області. На сході – це спроба продавлювати у напрямку траси Покровськ – Костянтинівка, і спроби створення плацдарму за нею,

– зазначив речник.

Він наголосив, що, якщо раніше ворог був найактивнішим в напрямку міста Покровськ, то зараз – там, де менше забудови та більше вільного простору. На цих напрямках окупанти та намагаються просунутися.

Трегубов також додав, що безпосередньо загрози оточення міст Покровськ і Мирноград немає.