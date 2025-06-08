Так, у зведенні міноборони країни-агресорки за 8 червня йдеться про те, що нібито "підрозділи 90-ї танкової дивізії угруповання військ "Центр" вийшли на західний кордон Донеччини і продовжують розвивати наступ на території Дніпропетровської області", передає 24 Канал.

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Що відбувається насправді

У коментарі РБК-Україна речник Генерального штабу ЗСУ, майор Андрій Ковальов спростував російську тезу про "наступ на Дніпропетровщину"

Ця інформація не відповідає дійсності. Бої тривають у Донецькій області. А наведений текст – російська дезінформація,

– так Ковальов прокоментував заяву ворожого міноборони.

Вдень Сили оборони Півдня розповіли, що противник не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область. Однак українські воїни "мужньо й професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта".

Зауважимо, що 5 червня ресурс DeepState повідомляв, що противнику залишається близько 2 кілометрів до Дніпропетровщини. Також аналітики казали, що тиск росіян на Новопавлівському напрямку щодня.

