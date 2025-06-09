О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю со 2 по 8 июня 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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Динамика боев на фронте

На прошлой неделе на фронте произошло 1 257 боевых столкновений. В целом динамика боев почти не изменилась по сравнению с предыдущей неделей. Среди изменений – увеличение количества атак на Покровском направлении и восстановление наступательных действий на Гуляйпольском. Также на ряде направлений уменьшилась вражеская активность. По направлениям ситуация следующая:

Покровское направление – 427 штурмов за неделю;

Курское направление – 188 штурмов;

Новопавловское направление – 161 штурм;

Лиманское направление – 137 штурмов;

Торецкое направление – 106 штурмов;

Краматорское направление – 54 штурма;

Купянское направление – 30 штурмов;

Харьковское направление – 29 штурмов;

Северское направление – 20 штурмов;

Ореховское направление – 16 штурмов;

Гуляйпольское направление – 16 штурмов;

Приднепровское направление – 10 штурмов.

Несмотря на вражескую активность, линия фронта не изменилась на Харьковском, Лиманском, Северском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Российское наступление на Сумы

На Сумщине ситуация осложняется с каждым днем. На прошлой неделе россияне смогли расширить свою зону контроля в приграничье Сумщины. Враг оккупировал Кондратовку, Андреевку, Алексеевку, Беловоды и Локню. Более того, россияне взяли под контроль КПП "Суджа" и захватили часть трассы, которая ведет от границы до Юнаковки. Также захватчики прорвали границу южные села Олешня Курской области и захватили участок возле села Садки.

Кроме того, российским войскам удалось прорваться в уже упомянутую Юнаковку и бои продолжаются там. Россиянам сложнее взять этот населенный пункт, потому что наступлению предшествовали интенсивные обстрелы, из-за которых село почти полностью уничтожено. По данным Юнаковской общины, в 10-километровой зоне от границы остались 5 человек.

Сейчас целью россиян в краткосрочной перспективе является город Хотень. В случае если врагу удастся воплотить этот замысел, город Сумы может оказаться под усиленными ударами дронами, в частности FPV.

Сейчас Сумская ОГА говорит, что оснований для эвакуации Сум нет.





Ситуация на Сумщине / Карта DeepStateMAP

Россияне снова пытаются зайти в Купянск

Группа россиян закрепилась в селе Кондрашовка севернее Купянска на Харьковщине. В центре села враг поднял свой флаг и заявил о якобы полном контроле над селом. Это не соответствует действительности, однако в определенной степени ситуация похожа на то, как разворачивались события в Разливе или Андреевке в Донецкой области, которые россияне оккупировали начиная с закрепления малых групп.

В начале года попытка россиян зайти в Купянск с направления Голубовки провалилась, поэтому, вероятно, россияне сейчас стремятся дойти до города через Кондрашовку. По самому Купянску почти ежедневно сбрасывают авиабомбы.





Ситуация возле Купянска / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян возле Часового Яра

В Часовом Яре продолжаются тяжелые бои, однако сложная ситуация также и на флангах. На прошлой неделе врагу удалось продвинуться севернее Часового Яра – возле окраин города и возле оккупированной Григорьевки в сторону Марково.





Ситуация севернее Часового Яра / Карта DeepStateMAP

Россияне все ближе к Константиновке

Тяжелая ситуация в Донецкой области в направлении Константиновки. Тяжелые бои продолжаются в Торецке и близлежащих селах. На прошлой неделе враг продвинулся между селами Дружба и Озаряновка вблизи Торецка. Также оккупанты захватили Старую Михайловку, Гнатовку и Зарю и продолжают движение по трассе Покровск – Константиновка до последней. Город страдает от ударов дронами как со стороны Торецкого направления, так и со стороны Часового Яра.





Ситуация в районе Торецка и Константиновки / Карта DeepStateMAP

Что происходит на Покровском направлении?

Покровское направление остается самым ожесточенным на линии фронта, однако на прошлой неделе ни одного продвижения в направлении Покровска, Мирнограда или Новоэкономичного не произошло. Несмотря на все российские атаки, попытки продвинуться остаются неудачными.

Большой ресурс россияне привлекают и для продвижения на запад в Днепропетровскую область. Враг оккупировал Новоалександровку, продвинулся между Котляровкой и Троицким, в Успеновке, возле Новосергеевки и южнее Серебряного. Однако 8 июня россияне заявили о выходе на админграницу областей и дальнейшем наступлении на Днепропетровщину. Сейчас эти заявления не соответствуют действительности, однако в целом ситуация не утешительная – враг почти дошел до админграницы.



Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Новопавловском направлении

Не менее сложная ситуация и южнее Покровского направления – на Новопавловском. На прошлой неделе россияне продвинулись в Андреевке и прорвались в Отрадное. Также оккупационные войска совершили прорыв с Днепроэнергии в направлении Федоровки и Комара и закрепились в этих населенных пунктах.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

В то же время между Зеленым Полем и Новоселкой и дальше остается "мешок", в котором, вероятно, находятся наши воины.

Прошлой ночью россияне запустили почти 500 ракет и "Шахедов", пытаются захватить Волчанск, Часов Яр, Торецк, делают все, чтобы зайти в Покровск, Мирноград, Константиновку, Купянск, планируют наступления на Сумы и Изюм и разгоняют "победу" о якобы заходе на Днепропетровщину. Это все, что надо знать о намерениях россиян закончить войну. И что бы кто не говорил о соглашениях и переговорах, единственные, на кого мы можем полагаться, – это мы сами. У нас есть наши защитники, и обязанность каждого из нас делать все для поддержки армии. Самый простой способ поддержать наше войско прямо сейчас – задонатить на сбор. Именно для того, чтобы закрывать потребности войска, и работает наш благотворительный Фонд24 – там вы можете найти актуальные сборы и отчеты об уже переданной помощи.