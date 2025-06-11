Про це у середу, 11 червня, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в етері Суспільне, передає 24 Канал.

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Що відбувається у Дніпропетровській області

Як нагадав речник, ще з кінця квітня росіяни намагаються вийти на адмінмежу між Донецькою та Дніпропетровською областями. Втім, наразі у них не спостерігається жодних успіхів у цьому питанні.

Вони там відсутні. Більше того вони не присутні на адміністративному кордоні областей попри певні провокаційні заяви, які робили російські медіа, попри одне провокаційне відео, яке вони кидали ще минулого тижня. Воно насправді було зняте на території Донецької області й доволі далеко,

– заявив він.

За його словами, росіяни намагаються дійти до адмінкордону Дніпропетровської області з Новопавлівського та Покровського напрямків. Останній є найскладнішим на фронті, там за добу регулярно відбувається понад 50 бойових зіткнень.

Водночас Віктор Трегубов зазначив, що росіяни продовжують застосовувати тактику малих піхотних груп. Група у складі п’яти-шести осіб намагається "промацувати" деякі ділянки фронту, закріпитися в якійсь і потім чекати підкріплення.

"І так відбувається, поки вони не накопичать у певній посадці якусь певну кількість (військових – 24 Канал), тоді їм скидають боєприпаси, їжу з дронів, і далі йдуть у подальші наступальні та штурмові дії", – додав речник ОСУВ "Хортиця".

До слова, днями там вже зазначали, що російських військових наразі немає біля адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей. Загарбники поширюють інформаційні вкиди про свою присутність там.