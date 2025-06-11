Про це в етері 24 Каналу зазначив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, наголосивши, що на Дніпропетровщині три тижні тому була оголошена евакуація жителів з 15 населених пунктів (невеликі селища), які розташовані на кордоні з Донецькою областю.

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Критична позначка для Сумщини

Аналітики DeepState показують, що росіяни на Сумщині контролюють понад 250 квадратних кілометрів території, але по факту, зі слів Ступака, може бути на 10 – 20% більше. Орієнтовно до міста Суми ворогу залишається дійти за різними оцінками 20 кілометрів.

Це критична позначка, після якої можуть відбутися хаотичні обстріли міста, як це вже було минулого тижня. Я не хочу нікого залякувати, але ми всі розуміємо, як діють росіяни,

– озвучив Ступак.

Він прогнозує, що противник буде застосовувати для обстрілів все, що тільки зможе: дрони, артилерію, системи залпового вогню, КАБи. DeepState показує вектор руху Росії, який вказує на те, що ворог намагається обійти Суми зі сходу (зліва) і перерізати дорогу, яка сполучає Суми з містом Глухів, Конотоп.

"Я думаю, що сил оточити місто в росіян не буде, але зробити напівоточення, аби спровокувати паніку, перебої з продуктами й медикаментами – це противник має на меті реалізувати", – зауважив ексспівробітник СБУ.

Ворожі дрони в повітряному просторі Дніпропетровщини

Щодо Дніпропетровщини, Ступак звернув увагу на те, що DeepState заперечує там присутність росіян, але аналітики, з його слів, намалювали символічну лінію кордону між Дніпропетровською областю та територією, яку контролює Росія.

Менше ніж 100 метрів завширшки. Це ні про що. З великою ймовірністю я припускаю, що армія Росії вже фізично присутня на території Дніпропетровщини,

– озвучив Ступак.

Він підсумував, що варто розуміти, що російська безпілотна авіація (дрони, які залітають вглиб на 10 – 15 кілометрів) точно наявна в повітряному просторі цієї області та вже намагається атакувати низку цілей там.