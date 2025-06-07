Зокрема, Кіндратівку та Олексіївку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Яка ситуація на Сумщині

За даними аналітиків DeepState, росіяни повністю зайняли Кіндратівку та Олексіївку. Вони накопичують там піхоту і продовжують намагатися рухатися в глибину української території. Після цього хочуть окупувати селище Хотінь та закріпитися в ньому.

Варто зазначити, що окупанти також намагаються зайти в Малу Корчаківку. У цьому районі їм вдалося вийти на двадцятикілометрову відстань до Сум. Внаслідок того найближчим часом російські військові можуть почати атакувати місто FPV-дронами.

Росіяни намагаються окупувати Сумщину: ситуація на карті

Важкою є ситуація по відтинку Новомиколаївка – Варачине – Яблунівка – Юнаківка. Окупанти підібралися впритул до цих населених пунктів, пробують їх повністю зайняти та закріпитися.

У DeepState кажуть, що наразі зафіксовано ураження навколо Яблунівки. Окрім цього, росіяни пробують зайти в Юнаківку. Проте це досить важко зробити через те, що російська армія зруйнувала населений пункт і тепер навіть не має де заховатися.

Натомість у районі Локні окупанти намагаються просунутися східніше від села та заходити в ліси в напрямку Садків. Аналітики зазначають, що у випадку, якщо російська піхота зайде туди, вибити її буде вкрай важко.

Зауважимо, що основним російським ресурсом на Сумщині є піхота. Ворог зосередив значні сили в цьому районі після витіснення підрозділів Сил оборони на Курщині.

Вогневою підтримкою окупантам слугують різноманітні дрони. Проте варто звернути увагу, що як на Сумщині, так і на інших багатьох ділянках росіяни майже не застосовують техніку, а ставлять свої зусилля на піхоту і на дрони, які вибивають логістику та позиції.

Як повідомляє "УНІАН", колишній речник Генштабу та військовий експерт Владислав Селезньов рекомендує жителям Сум, особливо сім'ям із дітьми та пенсіонерам, евакуюватися з обласного центру.

Він зазначає, що росіяни поставили перед собою завдання зробити із Сумщини буферну зону. При цьому Селезньов сподівається, що окупантам все ж не вдасться подолати передові оборонні рубежі.