Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Свою мапу аналітики оновили ввечері 6 червня.

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Де просунувся ворог у Сумській області

За даними аналітиків, за добу ворог зміг просунутися на Сумському напрямку. Окупанти продовжували розширювати свій плацдарм та навіть просунувся у новому місці на кордоні.

Ворог окупував Кіндратівку та Олексіївку, а також просунувся біля Біловодів, Локні та Садків,

– написали експерти.

Ворог окупував Кіндратівку у Сумській області: дивіться на карті

Що відбувається в Олексіївці: дивіться на карті

Яка лінія фронту біля Біловодів: дивіться на карті

Як змінилася лінія зіткнення поблизу Локні: дивіться на карті

Росіяни мали частковий успіх біля Садків: дивіться на карті

До слова, аналітики DeepState 5 червня повідомляли, що ворог окупував Стару Миколаївку та Гнатівку, а також просунувся в Зорі, Федорівці, Комарі та біля Троїцького у Донецькій області.

