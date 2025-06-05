Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Карта бойових дій на 5 червня 2025 року

Ворог завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах ракетних ударів із застосуванням 2 ракет, а також 76 авіаударів, зокрема, скинув 118 керованих авіаційних бомб.

Крім того, агресор здійснив 4897 обстрілів, з них 71 – з реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2874 дрони-камікадзе.

Авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів і наземну станцію управління БпЛА окупантів.

На Харківському напрямку було 4 боєзіткнення в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам'янки.

На Куп'янському – за добу 2 атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії ворога в районі Загризового.

На Лиманському напрямку агресор атакував 25 разів. Намагався просунутися в районах Греківки, Нового Миру, Карпівки, Липового, Рідкодубу й Торського.

На Сіверському – 2 боєзіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам'янського. Українські захисники відбили спроби окупантів просунутися.

На Краматорському напрямку відбулося 8 боєзіткнень біля Курдюмівки, Оріхово-Василівки й у бік Білої Гори, Маркового та Ступочок.

На Торецькому – російські загарбники здійснили 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Романівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку наші воїни зупинили 61 ворожу атаку в районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Андріївка.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

На Новопавлівському – відбили 13 російських штурмів поблизу населених пунктів Одрадне, Веселе, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль та Багатир.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога за минулу добу не зафіксували.

На Курському – наші захисники відбили 31 атаку ворога. Російські загарбники здійснили 170 артилерійських обстрілів, із них 2 – з реактивних систем залпового вогню. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, під час яких скинув 31 керовану авіабомбу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Карта бойових дій за 04.06.2025 / Інфографіка Генштабу

У Генштабі наголосили, що наші військові завдають окупантам відчутних втрат у живій силі й техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 930 бійців. Окрім того, наші захисники знешкодили 3 танки, 2 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, засіб ППО, 95 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 82 одиниці автомобільної техніки агресора.