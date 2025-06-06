Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили вечером 6 июня.

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Где продвинулся враг в Сумской области

По данным аналитиков, за сутки враг смог продвинуться на Сумском направлении. Оккупанты продолжали расширять свой плацдарм и даже продвинулся в новом месте на границе.

Враг оккупировал Кондратовку и Алексеевку, а также продвинулся возле Беловодов, Локни и Садков,

– написали эксперты.

Враг оккупировал Кондратовку в Сумской области: смотрите на карте

Что происходит в Алексеевке: смотрите на карте

Какая линия фронта возле Беловодов: смотрите на карте

Как изменилась линия соприкосновения вблизи Локни: смотрите на карте

Россияне имели частичный успех возле Садков: смотрите на карте

К слову, аналитики DeepState 5 июня сообщали, что враг оккупировал Старую Николаевку и Гнатовку, а также продвинулся в Заре, Федоровке, Комаре и возле Троицкого в Донецкой области.

