Інститут вивчення війни проаналізував карту фронту і з'ясував, де просунулися росіяни, а де – Сили оборони, передає 24 Канал.

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Що коїться на прикордонні

Українські сили продовжували наступальні дії у Курській області, але підтверджених просувань немає. Натомість російські воєнкори повідомляють, що наші війська нібито просунулися в південній частині Тьоткіного (південний захід від Глушкова).

Також повідомляється, що дії українських безпілотників ускладнюють логістику постачання російських військ поблизу Тьоткіного.

Окупанти тим часом продовжили атакувати на Сумському напрямку, але, за даними ISW, успіху не мали. Загарбники своєю чергою заявили про захоплення Андріївки та Олексіївки. Однак інші джерела стверджують, що бої за ці населені пункти тривають. Аналітики встановили, що ворог перебуває за 26 кілометрів від Сум.

Росіяни мали успіх на Харківщині та Донеччині

Нещодавно ворог просунувся на Куп'янському напрямку, а саме до центру Кіндрашівки (північніше Куп'янська). Про це свідчать геолокаційні відео, опубліковані 5 червня.

Також геолокаційні відео за 5 червня показують просування військ росіян на південний схід від Зеленої Долини (на північ від Лимана).

Мав успіх противник і Торецькому напрямку. Це підтверджують геолокаційні матеріали, опубліковані 4 і 5 червня. Ворог просунувся:

на північний захід від Торецька,

в західну Яблунівку (на північний захід від Торецька),

уздовж траси Т-0504 Покровськ – Костянтинівка,

на північний схід від Дачного,

у західну Диліївку (на північ від Торецька).

Крім того, противник просунувся на Покровському напрямку.

Зверніть увагу! Українські сили трохи просунулися на Запоріжжі. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 червня, свідчать про незначне просування українських військ на південний захід від Мирного (південний захід від Гуляйполя).

Ситуація на фронті / Карта ISW